Từ bỏ nhà to, cửa hàng thành phố, cặp vợ chồng đưa con về núi sống

Từ bỏ cuộc sống đủ đầy nơi phố thị

Một buổi sáng ở Bản Lầu, nắng nhẹ xuyên qua tán rừng, giữa tiếng gà gáy, trẻ con gọi nhau í ới, Lý Thị Chiến bắt đầu ngày mới chậm rãi, bình yên, không khói xe, mặt bằng chật chội hay những đơn hàng hối hả của phố thị.

“Tôi cảm nhận rất rõ mình đang sống, chứ không chỉ tồn tại để mưu sinh như trước kia”, Chiến chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên tại Bản Lầu, (xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang cũ, nay thuộc xã Phú Linh, Tuyên Quang), năm 18 tuổi, Chiến rời quê vào Bình Dương làm công nhân với mong muốn tự lập và phụ giúp gia đình. Ba năm sau, cô lập gia đình với chồng quê Ninh Bình, chuyển về đây sinh sống, mở cửa hàng thời trang.

Chiến hạnh phúc với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuộc sống của vợ chồng Chiến từng là hình mẫu mơ ước của nhiều người: Thu nhập ổn định, nhà cửa khang trang, con cái đủ đầy, nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là chuỗi ngày mệt mỏi kéo dài.

Hai vợ chồng quay cuồng với buôn bán, chăm con, việc nhà, gần như không có thời gian cho bản thân. Nhà mặt phố chật hẹp khiến các con thiếu không gian vui chơi, quanh quẩn trong bốn bức tường ngoài giờ học.

Áp lực kinh doanh ngày càng lớn khi mua sắm online phát triển mạnh, lượng khách trực tiếp giảm, mẫu mã phải thay đổi liên tục để theo kịp thị trường.

“Có những lúc tôi tự hỏi, liệu hai vợ chồng có thể duy trì việc kinh doanh này được đến bao giờ”, Chiến nói.

Về quê vợ chồng Chiến không mất tiền mua đồ ăn, khi tự trồng trọt, chăn nuôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những lần cùng chồng rời phố về núi, hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành, ý nghĩ “về quê sống” lại hiện lên rõ nét hơn. Từ một câu nói vu vơ: “Hay là mình về quê trồng rau, nuôi cá?”, suy nghĩ ấy dần trở thành điều hai vợ chồng trăn trở nghiêm túc suốt nhiều năm.

“Chúng tôi tin đời người chỉ có một lần. Nếu không dám sống theo điều mình thực sự mong muốn, có lẽ sau này sẽ hối tiếc”, Chiến chia sẻ.

Không muốn những lời bàn tán tác động đến quyết tâm, suốt một thời gian dài, hai vợ chồng gần như không chia sẻ ý định rời phố với bất kỳ ai. Họ dành 3-4 năm để cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh, từ tài chính, giáo dục cho con đến cuộc sống lâu dài, đồng thời âm thầm chuẩn bị cho hành trình trở về quê.

“Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là con cái. Ninh Bình là địa phương có chất lượng giáo dục thuộc nhóm đầu cả nước. Hai vợ chồng sợ con bị thiệt thòi khi chuyển môi trường học tập”, Chiến chia sẻ.

Căn nhà mới của vợ chồng Chiến tại quê Tuyên Quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành trình trở về quê và cuộc sống mới giữa núi rừng

Tháng 3/2024, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, lên phương án, vợ chồng Chiến chính thức chia sẻ ý định bỏ phố về quê. Việc này ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, sự phản đối, lo lắng từ người thân, có người thẳng thắn cho rằng đó là quyết định liều lĩnh.

“Chúng tôi đã có thời gian dài suy nghĩ, tích luỹ kinh tế, đây không phải là quyết định bồng bột, nhất thời”, Chiến nói.

Họ mua một lô đất rộng khoảng 300m2 với giá 3 tỷ đồng ở xã Phú Linh để xây dựng tổ ấm.

Tiêu chí hàng đầu khi chọn đất là sự thoáng đãng, mát mẻ và rộng rãi - như một cách bù đắp cho những năm tháng sống chật chội nơi phố thị.

Ngay từ đầu, hai vợ chồng xác định đây là ngôi nhà để ở lâu dài, không phải để đầu tư. Từng góc nhỏ trong nhà đều được chồng Chiến tự tay thiết kế, từ ánh sáng, cây xanh đến không gian sinh hoạt chung, với mong muốn tạo nên nơi sống gần gũi thiên nhiên cho vợ con.

“Phần hiên và khuôn viên nhà sử dụng rất nhiều gỗ. Vợ chồng tôi giữ tinh thần bảo vệ núi rừng nên đã mua nhà sàn cũ về tháo dỡ, chọn lọc gỗ để tái sử dụng”, Chiến cho biết.

Vợ chồng nhà Chiến đã mua 300m2 đất với giá 3 tỷ đồng để xây nhà, chuyển về quê sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quá trình xây dựng gặp không ít khó khăn. Nhiều vật liệu phải vận chuyển từ xa, trong khi thời điểm xây nhà trùng mùa mưa kéo dài ở vùng cao. Thợ tại bản chưa quen với kiểu nhà này khiến tiến độ chậm, chi phí phát sinh.

Đặc biệt, thời gian đầu về quê, Chiến đang mang thai em bé thứ 3. Sau một thời gian ngắn đồng hành cùng chồng, cô phải về quê chồng sinh con và ở cữ, mọi việc xây dựng gần như dồn cả lên vai anh. Có những hôm vừa đổ cát sỏi xong thì mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống cuốn trôi gần hết, phải làm lại từ đầu.

Gần một năm sau, sát Tết Nguyên đán 2025, ngôi nhà hoàn thành. Công trình gồm hai tầng, không gian sinh hoạt chung rộng rãi, sân cỏ và hành lang thoáng để các con vui chơi, cả gia đình quây quần mỗi ngày. Ngoài ra, gia đình còn mua thêm đất làm vườn, trồng rau, nuôi gà vịt.

Gia đình chuyển về sinh sống vào mùa hè để các con có thời gian thích nghi. Sau hơn một năm kể từ ngày quyết định rời phố, cuộc sống của gia đình Chiến thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực.

Bệnh tuổi già như tim mạch, huyết áp, tiểu đường của mẹ chồng cô giảm bớt; các con có sức đề kháng tốt hơn, ít ốm vặt; bản thân hai vợ chồng Chiến dù dãi nắng dầm mưa làm vườn nhưng cơ thể khỏe mạnh hơn so với những ngày sống giữa phố thị.

“Nhà lúc nào cũng thoáng, có sân cho con chạy nhảy. Thực phẩm chủ yếu là rau củ tự trồng, gà vịt mua của bà con trong bản, gần như không phải mua đồ bên ngoài”, Chiến chia sẻ.

Các con của Chiến có môi trường sinh hoạt, vui chơi khác hẳn khi ở phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Con của Chiến theo học tại trường địa phương, có trường bán trú được nhà nước hỗ trợ. Buổi tối, vợ chồng vẫn dành thời gian kèm con học, cho con học tiếng Anh online, tham gia các cuộc thi trực tuyến để không bị tụt lại so với bạn bè thành phố.

Theo Chiến, so với trước, chi phí sinh hoạt giảm nhưng nguồn thu cũng ít hơn. Từ việc sở hữu cửa hàng thời trang lớn, vợ chồng Chiến chuyển sang kinh doanh dược liệu sạch, thu mua từ người dân trong bản. Giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn, có ngày chỉ chốt được vài đơn hàng.

Tuy vậy, nhờ kinh nghiệm kinh doanh, lợi thế nguồn dược liệu địa phương và sự lan tỏa từ những chia sẻ về hành trình bỏ phố về quê, công việc dần ổn định hơn, đồng thời tạo thêm thu nhập cho bà con.

“Dù con số chưa lớn, nhưng cảm giác mình đang làm điều có ích cho cộng đồng khiến hai vợ chồng rất trân trọng”, Chiến nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, dù không ít khó khăn, vợ chồng Chiến chưa từng hối tiếc quyết định rời phố. “So với nhịp sống hiện đại nơi thành phố, ở đây vất vả hơn nhưng đổi lại là sự bình yên và cảm giác đang sống đúng với con đường mình đã chọn”, Chiến chia sẻ.