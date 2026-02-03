Chiều nay tuyên án cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung

Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 3/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo Quyết định xét xử số 01/2026 ban hành ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định đưa 14 bị cáo trong vụ án này ra xét xử vào ngày 26/1.

Tuy nhiên, ngày 8/1, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết.

Trong số 13 bị cáo bị đưa ra xét xử có 7 người bị tạm giam, 6 người được tại ngoại.

Trong vụ án này bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tạ Quang Bửu, cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc Vicem bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình xét xử, hầu hết các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về các sai phạm của bản thân, kính mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Minh Hùng).

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (73 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vicem) khai, dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem là niềm mong mỏi của hàng nghìn cán bộ nhân viên Tổng công ty vì cần trụ sở làm việc mới.

Do đó, trong quá trình dự án được triển khai, dù biết hiệu quả hoàn thành thấp nhưng đơn vị vẫn quyết tâm làm. Song bị cáo không ngờ lại dẫn đến những hậu quả, sai phạm lớn để phải đứng trước tòa.

Về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh cho rằng bản thân không vi phạm vì không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Số tiền doanh nghiệp gửi lại chỉ là được họ trích từ % lợi nhuận sau khi trúng thầu để cảm ơn.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận có cầm của Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem) 800 triệu đồng. Số tiền này, ông Ngọc Anh nhận nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng, vào dịp Tết và ngày quốc tế lao động.

Ông Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án của Vicem (Ảnh: Minh Hùng).

Khi nhận tiền, bị cáo Ngọc Long cũng không nói cho ông Ngọc Anh biết đây là tiền gì.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh cho rằng thời điểm đó thu nhập lãnh đạo Vicem rất cao, khoảng 80-100 triệu đồng/tháng, nên cảm thấy không thắc mắc hay bất ngờ khi cầm tiền của Dư Ngọc Long.

Ông Nguyễn Ngọc Anh bị VKS đề nghị tổng mức án 15-17 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước bục khai báo, bị cáo Dư Ngọc Long thừa nhận việc nhận hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Econ và sau đó chia cho ông Ngọc Anh và 2 cựu lãnh đạo khác của Vicem.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Vicem (Ảnh: Danh Lam).

Ông Long trình bày, khi chia tiền cho lãnh đạo đã không nói tiền là của Econ, chỉ nói quà Tết.

Còn lãnh đạo có "ngầm hiểu" là tiền "cảm ơn" của doanh nghiệp hay không thì ông không biết.

Bị cáo Đỗ Đình Thu, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Econ thừa nhận có gặp Dư Ngọc Long đề nghị được tạo điều kiện để trúng thầu và hỏi việc cảm ơn như thế nào.

Khi đó, ông Long có nêu yêu cầu nhưng ông Thu nói công ty tư nhân không đáp ứng được cao thế nên đã thống nhất là 5%. Sau đó, Long đưa ông Thu lên gặp sếp là Nguyễn Ngọc Anh để trao đổi về công việc.

Bị cáo Dư Ngọc Long, bị VKS đề nghị mức án 14-16 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.