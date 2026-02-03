Chủ tịch Cần Thơ thăm, tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Chiều 2/2, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn, nhân dịp chào đón năm mới 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên ông Trần Văn Long, thương binh suy giảm khả năng lao động 81% (Ảnh: Việt Hằng)

Đoàn đã đến thăm ba gia đình người có công tại xã Phong Điền, gồm ông Trần Văn Long (SN 1951), thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; ông Bùi Trọng Ân (SN 1964), thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; và ông Trần Văn Bé Tư (SN 1964), thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Tại mỗi điểm đến, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình. Ông gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa đến các gia đình.

Ông Trương Cảnh Tuyên cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết ông Bùi Trọng Ân (Ảnh: Việt Hằng)

Ông Trương Cảnh Tuyên khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Ông nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, quan tâm chăm lo cuộc sống của người có công trên địa bàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và ý nghĩa.

Ông Trương Cảnh Tuyên cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết đến gia đình ông Trần Văn Bé Tư (Ảnh: Việt Hằng)

Đáp lại tấm lòng của lãnh đạo thành phố, đại diện các gia đình người có công đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của đoàn. Đồng thời, các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển.