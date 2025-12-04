Người đi đường ngạt thở vì… công nhân dùng máy thổi bụi, đốt rác

Hà Nội đang trải qua những ngày ô nhiễm không khí nằm trong top đầu thế giới, kéo dài từ sáng đến đêm. Người dân có thể dễ dàng nhìn thấy điều này qua lớp sương mù pha lẫn bụi mịn dày đặc.

Theo số liệu từ các trạm quan trắc, Hà Nội thường xuyên nằm trong top 10 thành phố có chỉ số không khí ô nhiễm không khí nhất thế giới. Trong ảnh là chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 2/12 ở mức 192, mức rất xấu (Ảnh: IQAir).

Trong những ngày không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người dân phản ánh tại các tuyến phố như Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng… xuất hiện tình trạng ô nhiễm không khí vì những chiếc máy thổi lá công suất lớn thổi bụi bay mù mịt.

Công nhân môi trường dùng máy thổi công suất lớn để thổi rác, lá cây, bụi từ vỉa hè xuống đường gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Hình ảnh được phóng viên Dân trí ghi nhận tại đoạn phố Hoàng Hoa Thám - Công viên Bách Thảo tối 3/12.

Khoảng 19h30 - thời điểm người tham gia giao thông đông, có nhiều gia đình đang đi chơi, dạo phố, thì nhân viên môi trường sử dụng những chiếc máy thổi có công suất lớn để dọn lá cây đã tạo ra những luồng bụi mù mịt.

Công nhân dùng máy thổi rác, người đi đường ngạt thở

Nữ công nhân môi trường bịt kín từ đầu đến chân, sử dụng máy thổi bụi công suất lớn (thường dùng để thổi mặt đường trước khi thảm nhựa) để đẩy rác từ vỉa hè xuống lòng đường, khiến bụi bay mù mịt xuống đường có đông người tham gia giao thông.

Người dân đi tập thể dục bất đắc dĩ phải đi xuyên qua khu vực ô nhiễm.

Theo người dân sống quanh khu vực, nếu công nhân sử dụng máy thổi công suất mạnh để thổi bụi, lá cây sau 0h thì còn có thể chấp nhận, nhưng thực hiện đúng vào giờ cao điểm lại gây phản cảm và làm tăng ô nhiễm.

Nữ công nhân sau đó tiếp tục dùng máy thổi công suất lớn để làm sạch vỉa hè trên phố Phan Đình Phùng. Ngoài bụi và tiếng ồn, mùi dầu từ động cơ máy thổi cũng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Từ khoảng cách cả trăm mét, khu vực nơi công nhân thổi rác đã trở thành một đám bụi khổng lồ. Ngoài việc gây ô nhiễm, khiến người tham gia giao thông bức xúc, lớp bụi còn làm giảm tầm nhìn.

Trước đó, đêm 2/12, phóng viên còn bắt gặp tình trạng đốt rác, lá cây dọc khu vực tường rào Công viên Bách Thảo.

Trong những ngày không khí Hà Nội ở mức báo động, việc đốt rác diễn ra ở tầng thấp, ngay sát bề mặt đất - tức ngang với tầm hít thở trực tiếp của con người vô tình như “đổ thêm dầu vào lửa”.

UBND TP Hà Nội mới có Công văn chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng nghiên cứu và thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.

Thành phố cũng yêu cầu phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển; đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.