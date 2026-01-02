Sun Group tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc

Trong ngày 1/1, Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ công bố tiếp nhận, vận hành và đảm nhận vai trò quản lý, khai thác cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2012 có công suất 2,65 triệu khách/năm. Tuy nhiên, đến năm 2022 đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách và năm 2025 đạt 7 triệu lượt.

Nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước sức tăng trưởng dự báo trong các năm tới, cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm quốc tế, việc triển khai mô hình xã hội hóa đầu tư, đưa khu vực kinh tế tư nhân tham gia quản lý và vận hành cảng hàng không là phương án mang tính đột phá.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Sun Group tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Một là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, coi đây là nguyên tắc "bất biến", mọi hoạt động kinh doanh, khai thác đều phải phục tùng quy chuẩn an toàn hàng không. Không được phép lơ là, chủ quan trong bất kỳ tình huống nào.

Hai là khẩn trương triển khai các dự án mở rộng nhà ga, sân đỗ theo quy hoạch và ý tưởng thiết kế đã được phê duyệt. Phải đảm bảo sân bay có một diện mạo mới, xứng tầm quốc tế để phục vụ thành công sự kiện APEC 2027.

Ba là phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để mở rộng mạng bay, hướng tới nhiệm vụ đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm trung chuyển của khu vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh An Giang và cả nước.

Tiếp nhận bàn giao trong bối cảnh Phú Quốc đang trong mùa cao điểm du lịch, Sun Group cho biết ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại là bảo đảm hoạt động khai thác hàng không an toàn, ổn định, thông suốt, đồng thời từng bước tinh chỉnh và nâng cấp các điểm chạm dịch vụ.

Trong giai đoạn này, đơn vị vận hành tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình khai thác hiện hữu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích thiết thực.