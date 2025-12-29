Hà Nội: Người dân khổ sở vì sống cạnh vũng nước hôi thối suốt nhiều ngày

Phản ánh tới báo Dân trí, chị L.T.H. (phường Đại Mỗ), bức xúc cho biết hơn một tuần qua, người dân trong ngõ Đồng Sếu, tổ 3 phố Sa Đôi phải chịu cảnh sống chung với vũng nước thải hôi thối.

Theo chị H., hệ thống cống thoát nước tại khu vực này bị ách tắc, không còn khả năng tiêu thoát. Nước thải vì thế bị dồn ứ, tràn ngược lên mặt đường.

Vũng nước thải hôi thối đầu ngõ Đồng Sếu, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội (Ảnh: Gia Đoàn).

Theo người dân, tình trạng ô nhiễm này không chỉ xảy ra trong thời gian ngắn mà lặp đi lặp lại hằng ngày, có hôm nước tràn ít, có hôm tràn nhiều.

Chị H. nghi ngờ nguồn nước thải xuất phát từ một lò mổ lợn trong ngõ. Mùi hôi thối bốc lên giống mùi phân lợn, lan khắp ngõ, khiến không khí luôn trong tình trạng nặng nề, khó chịu.

"Mùi hôi thối bốc lên giống mùi phân lợn, chứ không phải mùi của nước thải sinh hoạt hằng ngày", chị H. nói và cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng.

Người phụ nữ nói thêm đã nhiều lần gọi điện phản ánh tới cán bộ phường Đại Mỗ. Bên cạnh đó, các đơn kiến nghị cũng đã được gửi trực tiếp lên phường với mong muốn sự việc sớm được kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, đến nay tình trạng nước thải tràn ra đường vẫn chưa được giải quyết.

Ngoài ra, người dân còn gửi phản ánh lên ứng dụng iHanoi và chờ đợi nhiều ngày, song tình trạng ô nhiễm tại ngõ Đồng Sếu vẫn chưa được xử lý.

Cống thoát nước tại ngõ Đồng Sếu bị ách tắc, không còn khả năng tiêu thoát (Ảnh: Gia Đoàn).

"Ngủ dậy đã phải ngửi mùi hôi thối, nước thải lênh láng trên đường, cứ thế này không sống nổi", chị H. mệt mỏi.

Từ phản ánh của người dân, phóng viên Dân trí đã có mặt tại ngõ Đồng Sếu ghi nhận thực tế. Tại khu vực đầu ngõ, một vũng nước thải lớn xuất hiện, nước từ hệ thống cống thoát tràn lên mặt đường. Nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc, giống mùi phân lợn như phản ánh của người dân.

Một người đàn ông sinh sống ngay đầu ngõ, cạnh vũng nước thải cho biết tình trạng này đã kéo dài cả tuần nay.

"Ngày nào nước cũng tràn lên mặt đường, hôm ít hôm nhiều. Mùi hôi thối khiến gia đình tôi đau đầu, ăn không ngon, ngủ không yên", người đàn ông nói.

Theo người này, các hộ dân trong ngõ đang tự tìm cách xoay xở để giảm bớt ô nhiễm trước mắt do chưa xác định được cụ thể nguồn phát sinh.

Người dân mệt mỏi vì phải sống cạnh vũng nước hôi thối suốt nhiều ngày (Ảnh: Gia Đoàn).

"Cả xóm chẳng biết nguồn nước thải hôi thối bắt nguồn từ đâu, nên chúng tôi đang bàn bạc thuê người hút bể phốt", người đàn ông cho hay.

Người dân ngõ Đồng Sếu mong muốn chính quyền phường Đại Mỗ sớm kiểm tra, xác minh nguồn xả thải và tình trạng ách tắc cống thoát nước. Đồng thời có biện pháp xử lý dứt điểm để chấm dứt cảnh ô nhiễm kéo dài.

Chiều 29/12, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ cho biết chính quyền địa phương đã nắm được sự việc nước thải gây ô nhiễm tại ngõ Đồng Sếu.

"Phường đã cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường kiểm tra, xử lý khu vực ô nhiễm theo phản ánh của người dân", vị lãnh đạo phường thông tin.