Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi chất lượng không khí xấu

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường sử dụng hệ thống theo dõi, giải pháp công nghệ và năng lực kỹ thuật giám sát từ xa (máy bay không người lái, ứng dụng di động iHanoi, mạng xã hội...) để kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động xử lý chất thải tại các khu xử lý chất thải rắn tập trung, đảm bảo vận hành ổn định, không để phát sinh bụi, mùi trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Những ngày gần đây, chất lượng không khí ở Hà Nội rất xấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Hà Nội giao Sở Xây dựng yêu cầu và giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu và thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.

Sở này cũng được giao chủ trì, phối hợp với công an xã, phường hoặc UBND các xã, phường chủ động tổ chức ra quân để kiểm tra các hoạt động xây dựng và giao thông vận tải trên địa bàn có nguy cơ gây phát tán bụi cao.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động các cơ sở tâm linh, tôn giáo, thờ tự và người dân hạn chế tình trạng đốt vàng mã.

Sở Y tế Hà Nội được giao xây dựng tài liệu tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm chất lượng không khí ở mức cao.

Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức xấu trở lên.

Hà Nội yêu cầu sở này trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (AQI từ 301 trở lên), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.

Công an Hà Nội được giao chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu; phương tiện quá niên hạn sử dụng, xả khói đen khi tham gia giao thông gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường và công an xã, phường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt là tại các làng nghề, làng có nghề và khu vực giáp ranh, theo yêu cầu của Hà Nội.

Chủ tịch UBND cấp xã được yêu cầu giao lực lượng công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định và chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong.

Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị. Hoạt động rửa đường, hút bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hàng ngày).

Số liệu quan trắc không khí vài ngày gần đây cho thấy Hà Nội luôn nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Nhiều khu vực ở nội thành như Thanh Xuân, Lê Duẩn, Tây Hồ, Vĩnh Tuy... chỉ số ô nhiễm ở mức có hại cho sức khỏe người dân.