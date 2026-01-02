Nga kiểm soát thêm hơn 4.300km² lãnh thổ Ukraine trong năm

Binh sĩ Nga tại Donetsk (Ảnh: Kyiv Independent).

Dự án bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine ngày 1/1 cho biết, Nga đã kiểm soát thêm 4.336km² lãnh thổ Ukraine trong năm qua.

“So với các năm trước, năm 2025 thực sự là một năm khó khăn đối với Lực lượng Phòng vệ Ukraine”, DeepState viết trong bản đánh giá.

Theo DeepState, trong vòng một năm qua, lực lượng Nga đã giành thêm 0,72% tổng lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những khu vực thuộc các tỉnh trước đó chưa bị kiểm soát.

Đầu năm nay, một đợt tiến công mới của Nga đã giúp quân đội Moscow thiết lập những bàn đạp nhỏ tại các khu vực trước đây chưa bị kiểm soát, trong đó có các tỉnh Dnipropetrovsk và Sumy, nơi Nga lần lượt kiểm soát 0,6% và 1% diện tích mỗi tỉnh.

Lực lượng Nga cũng tiếp tục tiến chậm nhưng dai dẳng tại các khu vực khác dọc chiến tuyến, trong bối cảnh Moscow gia tăng nỗ lực giành thêm lãnh thổ Ukraine giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đang diễn ra.

Nga vẫn theo đuổi những yêu cầu tối đa, đề nghị Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ bị kiểm soát một phần, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tiến công cho đến khi Moscow đạt được mục tiêu tại Ukraine, trong đó có kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass gồm Donetsk và Lugansk.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã kiểm soát khoảng 78% tỉnh Donetsk (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).

Trong khi đó, Lugansk gần như đã bị chiếm hoàn toàn, Nga đạt được rất ít tiến triển tại Zaporizhia, và hầu như không có tiến triển tại Kherson.

Theo DeepState, lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 75% tỉnh Zaporizhia, tăng nhẹ so với khoảng 73% vào cuối năm 2024, trong khi 72% lãnh thổ tỉnh Kherson bị kiểm soát.

Tính chung, kể từ khi sáp nhập bán đảo Crimea và một phần vùng Donbass năm 2014, Nga đã giành hơn 116.000km² lãnh thổ Ukraine, trong đó phần diện tích bị kiểm soát trong năm 2025 chiếm khoảng 3,7% tổng tổn thất lãnh thổ của Ukraine. Hiện nay, Nga kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine.

Dù có tiến triển dọc mặt trận trong năm 2025, Nga vẫn phải đối mặt với thương vong rất lớn, trong bối cảnh thiếu trang bị bảo hộ cùng nhiều yếu tố khác.

Theo một cuộc điều tra chung của hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga, đã có hơn 156.000 binh sĩ Nga được xác nhận là thương vong trên chiến trường, dù con số thực tế có thể cao hơn. Trong bản cập nhật ngày 1/1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Nga đã có gần 420.000 quân nhân thương vong trong năm qua.

Mặc dù trong đề xuất hòa bình 20 điểm do Mỹ đề xuất có nội dung công nhận đường ranh giới tiền tuyến trên thực tế tại các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson tại thời điểm ký kết, Nga nhiều lần bác bỏ các lời kêu gọi ngừng bắn, cho rằng điều này chỉ giúp Ukraine có thêm thời gian tái vũ trang.