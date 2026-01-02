Nga nêu thương vong của quân đội Ukraine trong xung đột

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Theo ước tính của hãng thông tấn TASS (Nga) dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, hơn 510.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh năm 2025.

Theo Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất binh sĩ của Ukraine tính đến đầu năm 2025 đã lên tới hơn một triệu người.

Như vậy, tổng số thương vong của Kiev đã lên tới hơn 1,5 triệu người kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Ngoài ra, Nga tuyên bố đã phá hủy 19 máy bay chiến đấu của Ukraine, hơn 50 hệ thống tên lửa, hơn 67.000 máy bay không người lái, hơn 6.500 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraine trong năm 2025.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về con số trên.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết “theo nhiều ước tính độc lập, tổn thất về nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 1 triệu người và vẫn tiếp tục tăng”.

Vào tháng 11, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết, theo các tài liệu quân sự bị rò rỉ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu quân nhân kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Theo báo cáo tổng kết cuối năm công bố ngày 1/1 của dự án bản đồ nguồn mở Ukraine DeepState, lực lượng Nga đã kiểm soát 4.336 km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025.

“So với các năm trước, năm 2025 thực sự là một năm khó khăn đối với Lực lượng Phòng vệ Ukraine”, DeepState cho biết trong báo cáo.

Theo DeepState, trong năm qua, lực lượng Nga đã kiểm soát được 0,72% tổng lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả những khu vực thuộc các tỉnh trước đây chưa từng bị kiểm soát.

Đầu năm nay, một chiến dịch tấn công mới của Nga đã giúp các lực lượng Moscow giành được những vị trí tại các khu vực trước đó chưa bị kiểm soát, bao gồm các tỉnh Dnipropetrovsk và Sumy, nơi Nga lần lượt kiểm soát 0,6% và 1,0% diện tích của từng tỉnh.

Trong bối cảnh lực lượng Nga liên tiếp tiến công, tỉnh Donetsk ghi nhận mức gia tăng cao nhất về tỷ lệ lãnh thổ Ukraine bị lực lượng Nga kiểm soát, với gần 78% diện tích tỉnh bị kiểm soát, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi tỉnh Lugansk gần như đã bị kiểm soát hoàn toàn, Nga chỉ đạt được rất ít bước tiến tại tỉnh Zaporizhzhia và hầu như không có tiến triển nào tại tỉnh Kherson.

Theo DeepState, lực lượng Nga hiện đã kiểm soát khoảng 75% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, tăng nhẹ so với khoảng 73% vào cuối năm 2024, trong khi tỉnh Kherson vẫn ở mức 72% diện tích bị kiểm soát.

Tổng cộng, Nga hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine.

Trong bản cập nhật ngày 1/1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã mất khoảng 418.170 binh sĩ, bao gồm cả thiệt mạng và bị thương, chỉ riêng trong năm 2025. Con số này, nhìn chung phù hợp với các đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây, nhiều khả năng bao gồm những người thiệt mạng, bị bắt, bị thương và mất tích.

Nga hiện chưa lên tiếng về số liệu thương vong do Ukraine công bố.