5 món ăn sáng quen thuộc dễ khiến đường huyết tăng nhanh

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài. Tuy nhiên, không ít thực phẩm quen thuộc, thậm chí được cho là “tốt cho sức khỏe”, lại có thể khiến đường huyết tăng nhanh nếu sử dụng vào buổi sáng, đặc biệt với người thừa cân, ít vận động hoặc có nguy cơ tiền tiểu đường.

Theo thông tin tổng hợp từ China Times, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc lựa chọn thực phẩm không phù hợp vào bữa sáng có thể làm rối loạn đường huyết, gây mệt mỏi, đói nhanh và ảnh hưởng lâu dài đến chuyển hóa của cơ thể.

Nước hoa quả

Với các loại nước ép có chỉ số đường huyết cao như cam, táo, nho hay xoài, đường huyết có thể tăng vọt chỉ sau thời gian ngắn (Ảnh: Getty).

Trái cây tươi giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng khi được ép thành nước, phần lớn chất xơ đã bị loại bỏ. Đây là yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Tôn Ngữ Oánh, nước ép trái cây khiến lượng đường tự nhiên, đặc biệt là fructose, được hấp thu nhanh hơn so với khi ăn nguyên quả.

Bên cạnh đó, một ly nước ép thường sử dụng lượng trái cây nhiều hơn khẩu phần ăn thông thường, khiến tổng lượng đường nạp vào cơ thể tăng cao. Với các loại nước ép có chỉ số đường huyết cao như cam, táo, nho hay xoài, đường huyết có thể tăng vọt chỉ sau thời gian ngắn.

Bánh mì trắng

Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh luyện, gần như không còn chất xơ và vi chất. Khi vào cơ thể, tinh bột tinh chế nhanh chóng chuyển hóa thành glucose, khiến đường huyết tăng mạnh rồi giảm nhanh.

Hệ quả là người ăn dễ đói sớm, uể oải và thèm ăn vặt chỉ sau 1-2 giờ. Nếu bánh mì trắng được ăn riêng, không kết hợp với protein như trứng, thịt nạc hoặc chất xơ từ rau củ, tác động bất lợi đến đường huyết càng rõ rệt.

Mứt trái cây

Việc ăn mứt cùng bánh mì hoặc bánh ngọt vào buổi sáng khiến cơ thể phải tiếp nhận một lượng lớn đường tinh luyện trong thời gian ngắn (Ảnh: Getty).

Mứt trái cây thường được nấu cùng lượng đường lớn để tạo độ sánh và kéo dài thời gian bảo quản. Dù có nguồn gốc từ trái cây, mứt lại chứa hàm lượng đường rất cao và hầu như không còn chất xơ.

Việc ăn mứt cùng bánh mì hoặc bánh ngọt vào buổi sáng khiến cơ thể phải tiếp nhận một lượng lớn đường tinh luyện trong thời gian ngắn, làm đường huyết tăng nhanh và tạo áp lực cho tuyến tụy.

Ngũ cốc ăn liền có đường

Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được quảng cáo là tốt cho tim mạch hoặc phù hợp với người bận rộn. Tuy nhiên, không ít sản phẩm chứa lượng đường bổ sung cao, thậm chí tương đương bánh quy hoặc bánh ngọt.

Khi ăn ngũ cốc có đường lúc bụng đói, nhất là khi dùng cùng sữa ít protein hoặc sữa có đường, đường huyết sẽ tăng nhanh nhưng không tạo cảm giác no lâu. Điều này khiến người ăn dễ nạp thêm năng lượng ở các bữa sau.

Sữa có đường hoặc hương vị

Các loại sữa pha sẵn có hương vị như chocolate, dâu hay vani thường chứa lượng đường cao hơn nhiều so với sữa tươi không đường. Uống vào buổi sáng, đặc biệt khi không ăn kèm thực phẩm giàu protein và chất xơ, có thể khiến đường huyết tăng đột ngột.

Ngoài ra, sữa có đường còn khiến cảm giác đói quay lại sớm, làm gián đoạn sự ổn định năng lượng trong buổi sáng.

Để kiểm soát đường huyết hiệu quả, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thực phẩm ít chế biến, giàu chất xơ và protein cho bữa sáng như trứng, sữa không đường, yến mạch nguyên hạt, rau xanh và trái cây nguyên quả. Việc ăn sáng đúng cách không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn góp phần duy trì năng lượng và sức khỏe lâu dài.