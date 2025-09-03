Ùn ứ kéo dài tại cửa ngõ TPHCM ngày đầu đi làm sau lễ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 3/9, ngày đầu người dân trở lại đi làm sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường ở TPHCM xảy ra ùn ứ.

Tại quốc lộ 13, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút, hướng từ đường Đỗ Mười đi trung tâm TPHCM.

Anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1995, ngụ phường Hiệp Bình) cho biết, anh vừa trở lại TPHCM từ tối 2/9, sáng nay đi làm lại. "Công ty tôi 7h30 bắt đầu làm việc, tôi rời nhà lúc 6h30 nhưng đến 7h vẫn chưa qua khỏi quốc lộ 13. Tôi phải gọi xin công ty đến trễ vì sợ không kịp giờ làm", anh Bảo nói.

Một số người dân phải leo lên vỉa hè để thoát cảnh ùn tắc kéo dài.

Một số người khác luồn lách vào làn ô tô, tuy nhiên cũng không thể thoát ra được khỏi dòng xe ken đặc trên quốc lộ 13.

Tại vòng xoay cầu Bình Lợi, dòng xe đông đúc từ các hướng quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng đi trung tâm thành phố.

Sáng 3/9 cũng là ngày tựu trường, nhiều phụ huynh đưa con đi học nên lưu lượng phương tiện tăng đột biến, giao thông khu vực quá tải. Một bé gái tranh thủ ăn bữa sáng trong lúc chờ thoát ùn tắc.

Dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài trên cầu Bình Lợi, đoạn qua phường Hiệp Bình.

Lực lượng CSGT TPHCM tích cực điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi.

Từ 26/8, lực lượng chức năng cấm tất cả ô tô đi qua cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu. Sau khi triển khai, khu vực dưới chân cầu bị thu hẹp thành nút thắt cổ chai khiến giao thông khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ.