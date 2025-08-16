Hà Nội: Người dân khổ sở “vượt chướng ngại vật” trên đường Thanh Bình

Phản ánh tới báo Dân trí, người dân sinh sống trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, suốt nhiều tháng qua họ phải khổ sở "trèo đèo, lội suối" khi mặt đường bị đào xới, lồi lõm và ngập ngụa bùn đất do thi công tuyến cống nhánh thuộc Gói thầu số 4 của dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Người dân khổ sở “vượt chướng ngại vật” trên đường Thanh Bình (Video: Sơn Nguyễn)

Dự án khởi công từ tháng 6/2024, nhưng sau hơn một năm triển khai, công trình vẫn trong tình trạng bề bộn.

Ngày 15/8, phóng viên Dân trí ghi nhận thực tế tại đường Thanh Bình, nhiều đoạn mặt đường bị cày xới, xuất hiện vũng nước đọng. Dù một số đoạn đã được hoàn trả mặt bằng, nhưng bề mặt vẫn lồi lõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong những ngày mưa.

Người dân sinh sống 2 bên đường ngán ngẩm với đống bùn đất xuất hiện ngay trước cửa nhà, kéo dài ngày này qua ngày khác.

"Đường thì hẹp mà thi công nay một ít, mai một tý. Họ vừa đào bới trước cửa nhà tôi tối qua, xong lấp lại bằng đất rồi bỏ đấy. Trời mưa, muốn vào nhà, chúng tôi phải lội qua đống bùn đất ngập quá cổ chân", bà Vũ Thị Kim Dung (69 tuổi, phường Hà Đông) bức xúc.

Sau khi thi công công nhân máy móc rời đi mà không dựng rào chắn, biển báo hay bố trí người phân luồng giao thông. Biển cảnh báo được thay bằng hai cọc nhựa phản quang.

Ngay sát một miệng hố ngập nước, chủ cửa hàng sửa xe máy gần đó phải đặt tạm chiếc lốp cũ để cảnh báo người dân.

Người dân lưu thông qua tuyến đường này luôn phải căng mắt quan sát, liên tục đánh lái để tránh những ổ gà, sống trâu. Nếu trời mưa to nước ngập kín phần đường này, không khác gì cái bẫy nguy hiểm với người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Văn Ninh (28 tuổi, phường Hà Đông) cho biết, nhiều tháng qua, người dân sống hai bên đường Thanh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, kể từ khi dự án thi công tuyến cống nhánh thuộc Gói thầu số 4 của dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá triển khai.

"Họ "đục đẽo" suốt mấy tháng trời, vài hôm lại thi công rồi để đó. Trời mưa lưu thông qua đây rất nguy hiểm, còn trời nắng thì bụi bặm. Tôi ngồi trong nhà bấm điện thoại, chỉ một lúc là màn hình bám đầy bụi", anh Ninh phản ánh.

Được biết, ngày 24/6/2024, Sở GTVT Hà Nội đã cấp phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp được rào chắn để thi công tuyến cống nhánh trên đường Thanh Bình, thuộc Gói thầu số 4 của Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Giấy phép có hiệu lực đến ngày 24/4/2025. Song, quá hạn cho phép 3 tháng, hiện trạng tuyến đường vẫn ngổn ngang.

Theo giấy phép, đơn vị thi công sẽ đào đường Thanh Bình từ ngõ 162 Thanh Bình đến ngã tư giao với đường Vũ Trọng Khánh, chiều dài 505,1m, rộng 1,7m để thi công cống thu nước thải từ hố ga 42.0/0 đến 42.0/18.

Đào đường Thanh Bình từ ngõ 148 Thanh Bình đến ngã tư Thanh Bình - Trần Phú, chiều dài 709m, rộng 1,7m để thi công cống thu nước thải từ hố ga 43.0/0 đến 43.0/27. Rào chắn bằng hàng rào di động rộng 3m lòng đường Thanh Bình, chiều dài trung bình từ 20m đến 30m để thi công, chiều rộng mặt đường còn lại từ 1,5m đến 4m để phân luồng cho các phương tiện lưu thông.

Tình trạng gồ ghề xuất hiện sống trâu khiến người dân vất vả mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này. Có đoạn, lớp nhựa nhô lên khỏi mặt bằng 3-5cm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào những ngày mưa.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp khẩn trương có biện pháp khắc phục việc thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây mất an toàn giao thông trên đường Thanh Bình.

Lãnh đạo UBND phường Hà Đông cho biết, đã nắm được nội dung phản ánh, và sẽ trao đổi lại sau khi kiểm tra nội dung làm việc với các bên liên quan.

Bà Phan Thị Xuyến (70 tuổi, phường Hà Đông) bày tỏ mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng đường Thanh Bình như trước, để cuộc sống người dân trở lại bình thường.

"Riêng tôi đã bị ngã 3 lần ở đoạn đường này. Gần đây nhất, có một cô gái ngã sõng soài phải nhờ mấy người đi đường đỡ dậy", bà Xuyến nói.