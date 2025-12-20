Hơn 400 hộ dân nơm nớp lo sợ thang máy chung cư hết hạn kiểm định

Hàng trăm hộ dân sinh sống tại chung cư C5, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang phải đối mặt với tình trạng bất an khi 6 thang máy của chung cư này đã hết hạn kiểm định từ đầu tháng 12, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Theo phản ánh của cư dân, cuộc sống của họ bị đảo lộn, luôn trong tâm trạng lo lắng khi các thiết bị thiết yếu như thang máy không được bảo trì, sửa chữa kịp thời.

Chung cư C5, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1959), một cư dân tại đây, cho biết chung cư C5 do Công ty CP Đầu tư HUD4 làm chủ đầu tư, gồm 3 tòa nhà A1, A2 và B, cao 11 tầng, được đưa vào sử dụng từ năm 2017 với hơn 400 hộ dân sinh sống.

Theo ông Ngọc, dù mỗi hộ dân đã đóng 9-10 triệu đồng tiền phí bảo trì theo quy định khi mua căn hộ, nhưng nhiều hạng mục tại chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được khắc phục.

Đặc biệt, từ đầu tháng 12, cả 6 thang máy đã hết hạn kiểm định và có dấu hiệu hư hỏng. Thay vì sửa chữa, ban quản lý lại đóng cửa một thang máy tại tòa A2, gây ra nhiều bất tiện cho cư dân, đặc biệt là việc đưa đón con cháu đi học hàng ngày.

Ngoài vấn đề thang máy, nhiều bình cứu hỏa trong chung cư đã quá cũ, không thể sử dụng. Các hành lang cũng xuất hiện tình trạng gạch lát nền bong tróc, nứt vỡ, tường nhà loang lổ, hoen ố nhưng không được sơn sửa.

Thang máy hết hạn kiểm định, phải đóng cửa khiến cuộc sống của cư dân chung cư C5 bị đảo lộn (Ảnh: Thanh Tùng).

Các cư dân ở chung cư này đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cũng như UBND phường Hạc Thành nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết.

Theo thông báo của Ban quản lý vận hành chung cư C5, Ban quản trị tòa nhà đã hết nhiệm kỳ và chưa bầu được ban mới.

Tình trạng nêu trên khiến việc ra quyết định về các hạng mục sử dụng chung như máy phát điện dự phòng, máy bơm nước sinh hoạt, hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bể nước ngầm gặp khó khăn.

Ban quản lý đã tạm dừng vận hành thang máy tại tòa A2 để đảm bảo an toàn, do bộ cáp thang máy chở người tại đây đã khô dầu, xuất hiện mạt đỏ.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã quá cũ nhưng chưa được khắc phục (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Quản lý nhà ở (Sở Xây dựng Thanh Hóa) xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và đang phối hợp với UBND phường Hạc Thành để kiểm tra, xử lý.

Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng cho biết sẽ kiểm tra nhiều chung cư khác trong đợt này nhằm đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Lãnh đạo phường Hạc Thành cũng khẳng định đã nắm được sự việc và đang giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra, giải đáp kiến nghị của người dân.