Chiếm đất công làm quán cà phê, vi phạm kéo dài chưa được xử lý

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định), gia đình ông Trần Văn Trúc (trú cùng địa phương) đã chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn cũ, nay là UBND phường Bình Định), tỉnh Gia Lai quản lý để xây dựng công trình, làm nơi kinh doanh cà phê, nước giải khát.

Ông Trúc còn xây dựng nhà vệ sinh trên hành lang bảo vệ kè sông Kôn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình và vệ sinh môi trường. Đáng nói, vi phạm này đã diễn ra trong thời gian dài. Dù người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc, phường Bình Định (Gia Lai) phản ánh gia đình ông Trung lấn chiếm đất công làm quán cà phê, giải khát (Ảnh: Doãn Công).

Ông Lê Trọng Đạt (SN 1953, trú tổ dân phố Phụ Ngọc) cho rằng việc chiếm đất công, xây dựng trái phép là rõ ràng nhưng chính quyền địa phương thiếu kiên quyết xử lý.

“Một vụ việc không lớn nhưng kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân nghi ngờ có sự bao che”, ông Đạt bức xúc.

Qua tìm hiểu, phần đất gia đình ông Trúc đang sử dụng kinh doanh thuộc thửa đất số 878, tờ bản đồ số 3, diện tích khoảng 60m2, liền kề thửa đất số 1044, tờ bản đồ số 3, diện tích khoảng 50m2 của gia đình ông Trúc.

Trước đây, thửa đất số 878 do UBND xã Nhơn Phúc (cũ) quản lý và xây dựng cửa hàng mậu dịch, sau đó cho gia đình ông Trúc thuê, cải tạo làm nơi bán cà phê, nước giải khát.

Ông Trương Công Định, nguyên Trưởng thôn Phụ Ngọc (nay là tổ dân phố Phụ Ngọc), cho biết sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước. Người dân nhiều lần kiến nghị nhưng không được chính quyền các cấp xử lý dứt điểm, khiến bà con bức xúc.

Theo ông Định, năm 2016, ông Trúc trúng đấu giá quyền thuê cửa hàng mua bán tại khu vực cầu Phụ Ngọc với thời hạn thuê đất 20 năm. Tuy nhiên, khi thời hạn thuê vẫn chưa hết, ông Trúc đã tự ý đập phá cửa hàng.

Do cửa hàng là tài sản chung của nhân dân tổ dân phố Phụ Ngọc, người dân đề nghị ông Trúc phải hoàn trả lại tài sản. Người dân cũng kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, xử lý hành vi lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép của ông Trúc.

Ông Lê Trọng Đạt, người dân tổ dân phố Phụ Ngọc bức xúc vì vụ việc diễn ra nhiều năm nhưng không được xử lý (Ảnh: Doãn Công).

“Sau khi người dân có kiến nghị, tổ công tác của UBND xã Nhơn Phúc (cũ) đã vào cuộc làm việc. Sau đó, ông Trúc đã nộp lại cho thôn số tiền 5 triệu đồng”, ông Định cho biết và cung cấp biên bản làm căn cứ.

UBND phường Bình Định xác nhận công trình nhà vệ sinh của ông Trúc nằm trong hành lang bảo vệ kè sông Kôn. UBND phường đã mời làm việc và yêu cầu ông Trúc dừng hoạt động kinh doanh trên phần đất lấn chiếm, tự tháo dỡ công trình và trả lại hiện trạng ban đầu trước ngày 5/9. Tuy nhiên, đến nay ông Trúc vẫn chưa chấp hành, gây dư luận không tốt.

Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, khẳng định địa phương đang tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm việc với ông Trúc, đề nghị tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm; giao tổ trưởng tổ dân phố Phụ Ngọc giám sát, đôn đốc.

Trường hợp không chấp hành, UBND phường sẽ lập hồ sơ, thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật và khẳng định không có việc bao che cho hành vi vi phạm.