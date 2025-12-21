Điểm tuần: Xe cứu thương cháy rụi sau cú tông xe đầu kéo trên cao tốc

Xe cứu thương cháy rụi sau cú tông xe đầu kéo

Rạng sáng 18/12, một xe cứu thương di chuyển vào trạm dừng nghỉ ở Km41 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì tông trúng đuôi xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ. Vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vấn đề mấu chốt cần làm rõ là nguyên nhân vụ tai nạn do yếu tố lỗi của con người (thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, dừng đỗ xe sai vị trí...) hay hoàn toàn do tình huống bất khả kháng. Nếu là tình huống bất khả kháng, trách nhiệm có thể được miễn trừ còn nếu có yếu tố lỗi, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra.

Về phía tài xế container, nếu việc dừng đỗ xe được xác định không tuân thủ quy định pháp luật và là một phần nguyên nhân gây tai nạn, người này có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về tội danh như trên.

Xe cứu thương bốc cháy sau cú tông xe đầu kéo (Ảnh cắt từ clip).

Hiệu trưởng "ăn chặn" tiền bồi dưỡng A80

Phạm Văn Long (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) cùng 2 thuộc cấp đang bị Công an TP Hà Nội tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan tới hành vi ăn chặn tiền bồi dưỡng của sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80). Số tiền "ăn chặn" được công an xác định khoảng hơn 202 triệu đồng.

Bạn đọc Huycan bày tỏ sự bức xúc sau khi theo dõi thông tin: "Chưa kịp chi trả đợt 2 thì các chú công an đã bế đi rồi. Đúng miếng ăn là miếng tồi tàn, một vị hiệu trưởng ăn chặn trên mồ hôi, công sức của các em mà vẫn không thấy áy náy thì không hiểu nhân cách để đâu, có xứng đáng làm người đứng đầu một cơ sở giáo dục nữa không?".

"Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, trong sự kiện lớn của đất nước mà vẫn dám giở trò, đúng là coi trời bằng vung! Những vấn đề lớn như này, làm sao có thể bưng bít nổi", chị LD Thoan bình luận.

Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác hoặc gây thiệt hại mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị xử lý hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khung hình phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Trường hợp hành vi phạm tội thuộc các tình tiết như có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên hoặc gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là 5-10 năm tù.

Ông Phạm Văn Long tại buổi đối chất với sinh viên nhà trường (Ảnh: P.N.).

Phụ huynh phản ánh con bị "đối xử đặc biệt" vì không học các môn thu phí

Tại buổi tiếp xúc cử tri 11 phường tại Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhận được phản ánh về tình trạng trường học liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh. "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được", Tổng Bí thư nói và yêu cầu Hà Nội phải kiểm tra, xử lý, bởi việc này không đúng bản chất giáo dục, gây bức xúc.

"Cảm ơn Tổng Bí thư lắng nghe tiếng lòng của người dân", bạn đọc Vũ Huy Hoàng lên tiếng. Vị phụ huynh cho biết con anh học tiểu học, được miễn học phí nhưng thực tế chi phí hàng tháng chẳng khác nào sinh viên khi môn Tiếng Anh phải nộp tiền học 360.000 đồng/tháng, học STEM cũng có chi phí tương tự.

"Ngoài ra, học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, chưa vào đội nhưng phải nộp quỹ. Khi phụ huynh thắc mắc hoặc phản ánh lên ứng dụng iHanoi, nhà trường thường viện dẫn các thông tư, quy định để giải thích", nam phụ huynh chia sẻ.

Còn theo anh Tấn Trường, một phụ huynh tại TPHCM, nếu không đăng ký học thêm các môn khác, con anh sẽ bị dồn vào lớp tự quản, giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu sẽ không vui. "Nhà trường đưa ra 5 môn gọi là tự chọn, tự nguyện, nhưng khi hàng xóm gần nhà tôi chỉ đăng ký 2 môn thì cô giáo trả lại phiếu, yêu cầu phải đăng ký đủ mới được. Như vậy có còn là tự chọn, tự nguyện hay không?", anh bức xúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Minh Châu).

Ô tô đỗ ngay ngã tư "đẩy" các phương tiện phải lấn làn, đè vạch

Bạn đọc báo Dân trí gửi phản ánh về tình trạng ô tô dừng, đỗ ngày đêm tại khu vực ngã tư phố Quan Hoa - Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến nhiều phương tiện khi dừng đèn đỏ, hoặc lưu thông qua ngã tư buộc phải đè vạch hoặc lấn sang làn ngược chiều.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 18/12, hai đầu phố Quan Hoa giao với đường Nguyễn Khánh Toàn có tình trạng như trên. Mỗi khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ, xe lưu thông từ chiều ngược lại hoặc từ đường Nguyễn Khánh Toàn rẽ trái vào phố Quan Hoa gặp nhiều khó khăn do làn đường bị các ô tô đỗ chiếm dụng gần một nửa mặt đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Dân trí, Chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm như phản ánh của người dân.

Đại diện Đội CSGT số 6 cũng khuyến nghị, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Trong trường hợp gặp tình huống bị "ép" vi phạm, người điều khiển phương tiện nên chủ động dừng lại phía sau, không cố gắng chen lên khu vực vạch dừng hoặc lấn sang làn đường ngược chiều, tránh nguy cơ vi phạm và bị xử phạt.

Phương tiện lưu thông từ đường Nguyễn Khánh Toàn rẽ trái vào phố Quan Hoa gặp nhiều khó khăn do 2 ô tô đỗ ngay ngã tư, chiếm nửa làn đường (Ảnh: Gia Đoàn).

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua trọng tài, "vô địch" trong lòng người hâm mộ

Kết thúc trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam chịu thua cay đắng và chấp nhận tấm huy chương bạc. Đáng chú ý khi trong thời gian thi đấu chính thức, một sai lầm sơ đẳng tới khó tin của trọng tài đã tước đi bàn thắng của các cô gái Việt Nam, đảo lộn cục diện và kết quả cuối cùng của trận đấu.

Dù thua trận song các cô gái của chúng ta vẫn nhận được sự ủng hộ, tin yêu từ khán giả nhà. Bạn đọc Văn Thắng chia sẻ: “Tôi là khán giả theo dõi qua màn hình mà cũng rất bức xúc. Bàn thắng quá rõ ràng nhưng lại không được công nhận, để rồi đội tuyển nữ Việt Nam phải thua ở loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Với vị trí đứng của trọng tài biên và trọng tài chính, trong khi tốc độ pha bóng không quá nhanh, có thể khẳng định đây không phải lỗi nhận định mà là sự cố ý. Cần có kết luận rõ ràng cho cộng đồng bóng đá thế giới”.

Bạn đọc Lê Văn Liêm gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ nữ Việt Nam: “Trong mắt người hâm mộ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã là nhà vô địch Đông Nam Á. Không chỉ riêng bóng đá, nhiều môn thể thao khác cũng gặp vấn đề ở công tác trọng tài, thậm chí có sai sót nghiêm trọng. Các vận động viên Việt Nam xứng đáng được tôn vinh như những nhà vô địch thực sự”.

Tình huống đội tuyển nữ Việt Nam bị tước bàn thắng một cách khó hiểu (Ảnh chụp màn hình).

"Ma thuật đen" của thần bài Kim Sang Sik

120 phút quả cảm của Đội tuyển U22 Việt Nam trên sân Rajamangala tối 18/12 khép lại với thành quả là chiếc Huy chương vàng môn Bóng đá Nam SEA Games thứ ba trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong hành trình "trở về từ cõi chết" đó của đội tuyển U22 Việt Nam, chúng ta một lần nữa phải ngả mũ thán phục trước "ma thuật đen" mang dấu ấn HLV Kim Sang Sik.

Những năm tháng huy hoàng dưới thời HLV Park Hang-seo vô tình khiến chúng ta trở nên quá khắt khe với HLV Kim Sang Sik mà vô tình quên đi công sức của vị chiến lược gia này.

Chúng ta có thể trêu đùa rằng ông Kim có một "ma thuật đen" nào đó để đội bóng của ông luôn gặp may, kể cả khi chơi không hay. Nhưng trên thực tế, thứ "ma thuật" đó chính là mưu lược và tài dụng binh của ông thầy người Hàn Quốc. Nếu coi mỗi trận đấu là một ván bài thì HLV Kim Sang Sik chính là "thần bài" tài ba, nơi ông có thể khai thác tối đa giá trị và xoay chuyển thế cục với những "quân bài" có trong tay áo.

HLV Kim Sang Sik có thể không làm bóng đá Việt Nam trở nên hoa mỹ hay hào nhoáng, song ông là người giỏi ứng biến, thực dụng và phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam vào lúc này. Bởi suy cho cùng, thước đo lớn nhất để đánh giá mức độ thành công của HLV và mức độ hài lòng của người hâm mộ là những chiến thắng, không phải những "chiếc cúp trong lòng người hâm mộ".