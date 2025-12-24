GrabScholar: Tiếp sức để thế hệ trẻ vững bước trên hành trình chinh phục tri thức

Đây là năm đầu tiên chương trình học bổng GrabScholar được triển khai tại Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Quỹ Grab vì cộng đồng (GrabForGood) và phối hợp thực hiện cùng VietHope, một doanh nghiệp xã hội về giáo dục.

Chương trình hướng đến mục tiêu giảm bớt gánh nặng về chi phí giáo dục cho các gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh, sinh viên kiên trì vượt khó, bền bỉ theo đuổi con đường học tập và nắm bắt các cơ hội trong tương lai.

Vừa qua, chương trình GrabScholar đã trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 6 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, đó còn là sự khích lệ tinh thần để các em thêm vững tin trên hành trình học tập - nơi luôn có sự đồng hành của gia đình.

Khi gia đình trở thành động lực lớn

Là một trong những tài năng trẻ nhận học bổng toàn phần, Võ Phúc Lộc, tân sinh viên ngành Khoa học dữ liệu - Thống kê (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM), chia sẻ người truyền cảm hứng lớn nhất cho em trên con đường học tập chính là ba.

“Ba chưa bao giờ tạo áp lực. Ngược lại, ba luôn tin tưởng và đồng hành cùng em”, Lộc tự hào nói.

Là một đối tác tài xế Grab, dù bận rộn, ba của Lộc vẫn luôn nhắc con phải ăn uống đầy đủ để có sức học. “Điện thoại của ba đã cũ, màn hình nhiều vết nứt, nhưng ba vẫn không dám sửa vì tiếc tiền. Vậy mà ba luôn sẵn sàng lo chi phí học tập cho em, cả triệu đồng”, Lộc kể.

Chính sự hy sinh đó đã trở thành động lực trên con đường học tập của Lộc. Chàng tân sinh viên bộc bạch: “Mỗi khi gặp khó khăn, em nhớ rằng mình cũng phải có nghị lực tương xứng với những gì ba đã bỏ ra mỗi ngày, để học tập tốt hơn”.

Võ Phúc Lộc cùng ba tham dự Lễ trao học bổng GrabScholar 2025 (Ảnh: BTC).

Còn Nguyễn Bảo Chi, sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, gia đình luôn là điểm tựa giúp em tự tin đưa ra lựa chọn cho hành trình học tập của mình. “Từ nhỏ, bố mẹ đã rèn cho em tính tự lập và đặc biệt tôn trọng quyết định của em: học thêm hay không, chọn khối xã hội hay tự nhiên, thi học sinh giỏi môn nào… bố mẹ đều để em tự quyết định”, Chi chia sẻ.

Chính sự tin tưởng ấy cũng là lý do để Chi không ngừng nỗ lực. Nhận tin trúng học bổng toàn phần, Chi nói: “Em vui nhưng cảm giác khó tả. Em chưa từng nhận học bổng nào lớn đến vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được. Lúc đăng ký chương trình, em chỉ kể câu chuyện thật nhất, đúng nhất với mình - một tân sinh viên còn rất nhiều bỡ ngỡ khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, còn nhiều điều phải học”.

Với gia đình, niềm vui còn lớn hơn. “Khi biết em được học bổng, bố mẹ thở phào. Mẹ vui đến mức bảo sáng hôm sau sẽ tự thưởng cho mình một buổi nghỉ làm. Em hiểu để em có được như hiện tại, bố mẹ đã cố gắng rất nhiều”, Chi kể.

Khát vọng học tập đi cùng mong muốn cống hiến cho xã hội

Chia sẻ về chương trình, ông Mã Tuấn Trọng, CEO Grab Việt Nam cho biết 6 bạn trẻ tài năng, dù học những chuyên ngành khác nhau nhưng đều có điểm chung là khát vọng ứng dụng kiến thức sẽ học được để giúp giải quyết các vấn đề của xã hội.

Nguyễn Thành Công, sinh viên năm nhất ngành Trí tuệ nhân tạo (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM), bộc bạch niềm đam mê AI của em bắt đầu từ một trải nghiệm rất thật, khi em được tham gia vào dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát hiện té ngã trong nhà, hướng tới hỗ trợ người cao tuổi hoặc người có nguy cơ đột quỵ khi ở nhà một mình.

Dù dự án chưa triển khai ngoài thực tế, trải nghiệm ấy đủ để Công nhận ra khoa học dữ liệu và AI không xa vời, mà có thể giải quyết những nỗi lo rất đời thường. “Em thấy công nghệ có thể giúp ích trực tiếp cho cuộc sống, và đó là lý do em muốn theo đuổi AI, muốn học cao hơn nữa để tạo ra các sản phẩm thực sự giúp ích cho cộng đồng”, Công nói.

Những sinh viên tài năng nhận học bổng toàn phần GrabScholar (Ảnh: BTC).

Với Trần Ánh Dương, sinh viên Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Đại học Bách khoa Hà Nội), đam mê công nghệ đã hình thành từ những năm cấp ba, khi em bắt đầu thích viết code và tìm hiểu về máy tính.

Dương chia sẻ em từng phân vân giữa nhiều ngành trong lĩnh vực IT, nhưng cuối cùng bị thuyết phục bởi một suy nghĩ: “Ở giai đoạn hiện tại, gần như mọi quyết định đều cần dữ liệu. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, muốn chính xác và hiệu quả thì cần có phân tích thông tin để backup (lưu trữ, dự trù) cho quyết định đó”.

Đặc biệt, cô sinh viên còn có niềm đam mê về bảo vệ môi trường. “Em nghĩ khi học AI - Data Science, em có thể dùng công nghệ để tạo ra tác động lớn hơn”, Dương hào hứng nói.

Cũng theo CEO của Grab Việt Nam, thông qua GrabScholar, Grab kỳ vọng ngày càng có nhiều hành trình tri thức được mở lối, để từ lớp học, giảng đường hôm nay, các em có thể chinh phục tri thức, tự tin phát triển và tạo nên nhiều giá trị tích cực cho xã hội trong tương lai.