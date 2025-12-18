CĐV TPHCM vỡ oà cảm xúc trong trận thắng của U22 Việt Nam

Tối 18/12, hàng trăm người dân TPHCM đã đổ về đường Lê Lợi (phường Bến Thành) để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính với U22 Thái Lan.

Với mong muốn "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận quyết đấu diễn ra trên sân Rajamangala (Thái Lan), các cổ động viên TPHCM đã mang theo cờ, kèn và nhiều vật dụng cổ vũ khác để tạo nên một không khí sôi động, cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, niềm vui sớm bị dập tắt khi ở phút 20, U22 Thái Lan bất ngờ vươn lên dẫn trước sau cú sút phạt hàng rào thành công của Yotsakon. Dù thủ môn Trung Kiên đã chạm được vào bóng, nhưng lực sút quá mạnh đã khiến bóng bay vào lưới, mở tỷ số cho đối thủ.

Hàng trăm cổ động viên đã không khỏi bất ngờ và buồn bã khi chứng kiến đội nhà nhận bàn thua sớm.

Đến phút 30, U22 Thái Lan tiếp tục nhân đôi cách biệt sau một pha phản công nhanh. Ratree băng lên bên cánh phải, ngoặt bóng loại bỏ Hiểu Minh trước khi tung cú sút hiểm hóc về phía trái, hạ gục thủ môn Trung Kiên.

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng hơn và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 49, Đình Bắc đã mang lại hy vọng cho đội tuyển khi thực hiện thành công quả penalty, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Niềm vui vỡ òa trên đường Lê Lợi khi U22 Việt Nam dẫn trước 3-2 trước Thái Lan trong trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Hàng nghìn người hâm mộ đã cùng nhau reo hò, cổ vũ, tạo nên một không khí lễ hội thực sự.

Trận đấu kết thúc, hàng ngàn khán giả đã xuống đường, sẵn sàng cho một đêm "đi bão" ăn mừng chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam.