Báo Thái Lan thống kê 5 trận gần nhất, lo ngại đội nhà thua U22 Việt Nam

"Trong 3 lần gặp nhau gần đây, Thái Lan dường như đang ở thế bất lợi, với 2 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn", tờ Thairath bày tỏ trước thềm trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam trên sân Rajamangala diễn ra vào 19h30 tối nay (18/12).

U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với U22 Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cụ thể, đôi bên từng hoà nhau 2-2 tại vòng bảng SEA Games 30. Trong trận chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV.

Tờ báo của Thái Lan cũng đưa ra thống kê 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển quốc gia Thái Lan. "Bầy voi chiến" dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai đã giành được 4 trận thắng, 1 trận hoà và không để thua trận nào, ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Trong khi đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik có thành tích kém hơn một chút trong 5 trận đấu gần nhất, với 3 trận thắng nhưng để thua 2 trận, ghi được 6 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn.

Một tờ báo khác của Thái Lan là NationTV cũng thống kê 5 trận đấu gần nhất của cả hai đội tuyển ở lứa U22 khá cân bằng, khi U22 Việt Nam nhỉnh hơn một chút với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

"Tuy nhiên, cả hai đội đều đã thể hiện xuất sắc tại SEA Games lần này, giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến trận chung kết", tờ NationTV nhấn mạnh trước trận chung kết của 2 đội.

Cầu thủ U22 Thái Lan tập luyện trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: FA Thailand).

"Tôi đã sẵn sàng 100%. Tôi đã chuẩn bị để thi đấu trận chung kết. Chúng tôi không cảm thấy áp lực khi đối đầu với Việt Nam vì đây là giải đấu cuối cùng đối với một số người, bao gồm cả tôi, vì vậy chúng tôi phải cố gắng hết sức và tận dụng tối đa khoảnh khắc này.

U22 Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi có thể còn mạnh hơn, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đánh giá thấp họ. Trận đấu này khá đơn giản: đội nào chạy nhiều hơn và mắc ít lỗi hơn sẽ thắng.

Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng; chiến thuật và mọi thứ khác đều đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai", tiền vệ Kakhana Khamyok của U22 Thái Lan phát biểu trước thềm trận đấu.