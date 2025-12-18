Xem trực tiếp trận chung kết U22 Việt Nam gặp Thái Lan ở đâu?

Vào lúc 19h30 ngày 18/12, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala. Đây hứa hẹn sẽ là màn đọ sức kinh điển của bóng đá Đông Nam Á.

U22 Việt Nam sẵn sàng bước vào trận chung kết với U22 Thái Lan (Ảnh: Hải Long).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV5 cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Với màn trình diễn trước thềm trận đấu này, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cho thấy họ xứng đáng là những đội bóng mạnh nhất giải đấu. Cả hai đội vẫn duy trì thành tích toàn thắng trong cả ba trận đấu.

Trong quá khứ, các trận đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều có tính chất kỳ phùng địch thủ, bất kể ở cấp độ nào. Đó sẽ là nơi để hai đội chứng minh vị thế số một trong làng bóng đá Đông Nam Á.

Trước trận đấu này, U22 Thái Lan đặt quyết tâm rất cao giành Huy chương vàng (HCV) trên sân nhà. Họ đã không thể giành danh hiệu này từ năm 2017. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã vô địch giải đấu năm 2019, 2021 nhưng đã lỡ hẹn ở giải đấu năm 2023.

Nếu giành chức vô địch SEA Games, HLV Kim Sang Sik sẽ ghi danh vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á vô địch ba giải đấu lớn trong khu vực là AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.

Thành tích đối đầu của hai đội khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, mỗi đội thắng 1 trận và hòa 3 trận. Tính riêng đấu trường SEA Games, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã cầm chân nhau trong 2 trận gần đây.

U22 Thái Lan khát khao giành tấm HCV trên sân nhà (Ảnh: FAT).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tấm vé vào chung kết SEA Games 33 là thành quả tổng hòa từ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cùng nỗ lực, hy sinh của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Tục ngữ Việt Nam có câu 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'. Toàn đội U22 Việt Nam đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong một thời gian dài, nên tôi hy vọng vào một kết quả tốt trong trận chung kết với Thái Lan”.

HLV Kim Sang Sik nói thêm về công tác trọng tài trước cuộc so tài với U22 Thái Lan: "Trận chung kết SEA Games 33 rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương.

Vai trò của trọng tài là cũng quan trọng không kém, tôi mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang.

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn, Yotsakon Burapha.