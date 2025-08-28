UAV đa năng, tầm xa - “Mắt thần” mới trên bầu trời Việt Nam

Trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tại không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, chiếc UAV đa năng, tầm xa do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, sản xuất, lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Dòng UAV đa năng, tầm xa được xem là khí tài cấp chiến lược, có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử cho tới chuyển tiếp thông tin và tấn công với khả năng mang theo nhiều loại tải trọng.

Ưu điểm nổi bật của loại UAV này là khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, vươn tới khoảng cách xa, thích ứng với nhiều dạng địa hình như đất liền, biên giới, vùng biển, hải đảo và vẫn duy trì hiệu quả ngay cả trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Hệ thống treo vũ khí dưới cánh giúp UAV có khả năng mang theo tên lửa, bom thông minh, sẵn sàng chuyển từ do thám sang tấn công.

Sải cánh dài 17m, thiết kế khí động học tối ưu, giúp UAV bay xa, bay lâu, phù hợp tác chiến chiến lược. Với dải vận tốc hành trình từ 140-180km/h, vận tốc tối đa 200km/h.

Cụm camera và thiết bị trinh sát quang điện tử, cho phép giám sát liên tục trên nhiều loại địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết.

Được trang bị radar, UAV trở thành “tai mắt trên không” cảnh giới, bảo đảm kiểm soát không phận.

UAV có tải trọng hữu ích 500kg - linh hoạt mang khí tài điện tử, radar hoặc vũ khí hiện đại.

Với thời gian bay liên tục trên 24 giờ, trần bay 10km, UAV có thể giám sát biên giới, hải đảo dài ngày.

Mỗi vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất là minh chứng cho trí tuệ và bản lĩnh của người Việt. UAV này khẳng định bước tiến vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trên con đường tự chủ công nghệ.