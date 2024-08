Trắng đêm dập lửa vụ cháy nhà kho hơn 13.000m2 ở Đồng Nai

Vào 21h15 ngày 7/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH ShingMark Vina, một doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan chuyên sản xuất đồ gỗ gia dụng để xuất khẩu, nằm trong Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết khu vực cháy là kho thành phẩm của Công ty TNHH ShingMark Vina với diện tích 13.800m2. Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, nhiều người dân đứng từ xa vẫn nhìn thấy bầu trời rực đỏ.

Theo Thượng tá Hải, vào lúc 21h35 ngày 7/8, Trung tâm 114 nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH ShingMark Vina. Khi đến nơi, đám cháy đã bao phủ toàn bộ nhà kho, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 25 xe chữa cháy chuyên dụng từ các lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh, các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, TP Long Khánh, cùng lực lượng chuyên ngành và cơ sở đến hiện trường dập lửa. Lực lượng CSGT, công an huyện, công an khu vực cũng được điều động đến phục vụ công tác chữa cháy.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường kịp thời. Vụ cháy đã được khoanh vùng kịp thời, không để lan sang các phân xưởng bên cạnh.

Đến hơn 1h ngày 8/8, đám cháy cơ bản được khống chế, diện tích kho thành phẩm rộng, vật liệu cháy toàn gỗ, mái tôn nhà xưởng đã đổ sập khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai liên tục được tiếp nước để dập lửa trong nhiều giờ liền. Theo đại diện công ty, vụ cháy bùng lên vào thời điểm công nhân vừa tan ca được 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người.

Ông Lê Đức Thụy, Phó Chủ tịch Công đoàn huyện Trảng Bom, cho biết Công ty TNHH ShingMark Vina hiện có khoảng 5.000 công nhân làm việc, thời gian cao điểm có khoảng 7.000. Tuy nhiên, lúc xảy ra cháy không có công nhân làm việc.

Theo đại diện công ty, vụ cháy không gây ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của công ty. Đơn vị dự kiến sẽ bố trí công nhân đến khu vực khác để không gián đoạn công việc trong thời gian khắc phục vụ cháy.

Lực lượng chữa cháy được hỗ trợ, tiếp tế bánh ngọt và nước suối trong thời gian dập lửa rạng sáng 8/8. Do vụ cháy lớn, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 100 chiến sĩ từ các lực lượng chữa cháy của tỉnh, huyện Trảng Bom, Thống Nhất và TP Long Khánh.

Đến khoảng 2h sáng, ngọn lửa bên trong xưởng cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát.

Công ty TNHH ShingMark Vina được thành lập năm 2004, chuyên sản xuất trang thiết bị nội thất. Trong những năm qua, số lượng công nhân lao động làm việc tại doanh nghiệp tương đối ổn định, bình quân từ 3.000 lao động mỗi năm.