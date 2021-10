Tiếng chổi tre xuyên những đêm giãn cách toàn Hà Nội

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, TP Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội trong suốt hơn 2 tháng qua, trong thời gian đó, vẫn có những con người không ngừng nghỉ thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo đường phố Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Công việc của những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu lúc 17h chiều khi những chiếc xe rác còn "trống bụng" tới khi từng đoàn xe ngập rác trở về địa điểm tập kết. TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội phần nào khiến cho lượng rác thải ra trên địa bàn thành phố ít hơn so với trước đó, một phần vì các cửa hàng kinh doanh, nhà hàng tạm dừng hoạt động.

Trong suốt thời gian hơn 2 tháng qua, Hà Nội liên tiếp có nhiều ca F0 ngoài cộng đồng, việc thực hiện giãn cách xã hội càng được siết chặt khi nhiều khu vực được lập rào chắn trong tình trạng báo động. Thế nhưng bóng dáng những người lao công vẫn có mặt ở những điểm nóng nhất khiến họ trở thành những người có yếu tố lây nhiễm cao.

Về đêm, phố xá trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch chưa từng thấy. Sự xuất hiện của những công nhân vệ sinh môi trường đẩy xe qua từng con phố trở nên lẻ loi và đơn độc hơn bao giờ hết.

Anh Hiển đã có hơn 7 năm làm trong nghề vệ sinh môi trường chia sẻ, thời điểm dịch bệnh hiện tại không ai muốn phải ra đường làm việc nhất là khi mọi người đều ở trong nhà tránh dịch. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên anh tự hiểu rằng mình và đồng nghiệp cần có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.

Được biết, anh cũng là lao động chính trong gia đình khi một mình nuôi 4 người thân, vợ anh không may mắc bệnh hiểm nghèo nên việc gánh vác kinh tế cũng khó khăn. Anh tỏ ra lạc quan với suy nghĩ ít nhiều mình vẫn được làm việc trong khi rất nhiều người khó khăn hơn đã mất việc và phải nghỉ ở nhà trong điều kiện dịch bệnh hiện tại.

Rất nhiều người đã có thâm niên trong nghề lên tới hơn 20 năm và vẫn tiếp tục cần mẫn với sự lựa chọn của bản thân, một công việc đòi hỏi sự yêu nghề với một tinh thần trách nhiệm cao phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội.

Chị Lê Thanh Thủy (công nhân vệ sinh Môi trường chi nhánh Hoàn Kiếm) gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bản thân chị tự ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp của mình nên dù ở thời điểm dịch bệnh cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao với mong muốn có đồng ra đồng vào khi mọi người đều gặp khó khăn chung.

"Lo lắng là điều không tránh khỏi khi mình ra đường làm việc trong lúc mọi người thực hiện giãn cách ở nhà, yếu tố lây nhiễm trở nên cao hơn nên tôi càng thấy lo lắng khi nhà tôi đang nuôi con nhỏ, chồng cũng chưa có công việc ổn định do dịch bệnh nên kinh tế sẽ khó khăn hơn", chị Thủy chia sẻ. Chị cũng rất phấn khởi khi được cơ quan, đoàn thể hỗ trợ gạo, mắm tép, quan tâm nhân viên trong lúc khó khăn hiện tại.

Tương tự là trường hợp của chị Trần Thị Trang, hiện đang sinh hoạt tại Tổ sản xuất số 4 chi nhánh Hoàn Kiếm (thuộc công ty Môi trường Đô thị Hà Nội) cho biết, so với thời điểm trước khi dịch bệnh diễn ra, việc nhiều hộ kinh doanh dừng hoạt động khiến lượng rác giảm đáng kể, người dân ở nhà cũng ý thức trong việc dọn dẹp, trong khi đó thu nhập của chị ảnh hưởng trực tiếp từ khối lượng rác thu về.

Kinh tế còn khó khăn hơn khi chị Trang là thu nhập chính của gia đình, chồng chị đã thất nghiệp từ 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, một mình chị vất vả đi làm nuôi 4 người. Do đặc thù công việc, có nhiều hôm chị đi làm tới tận 2h sáng mới hoàn thành công việc để trở về nhà.

Chị Phượng (công nhân Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm) cảm thấy may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khác khi được làm việc ở khu vực trung tâm nhiều người qua lại, nhất là sau sự vụ nữ đồng nghiệp tại quận Nam Từ Liêm bị cướp khi đi làm ca đêm. Hàng ngày, chị bắt đầu công việc từ 5h chiều tới 12h đêm, dịch bệnh khiến thu nhập của chị kém hơn so với trước đó, chồng chị làm lái xe bus cũng đang phải ở nhà do phương tiện công cộng hiện tại cũng chưa được phép hoạt động.

Bất kể thời tiết nắng mưa hay rét buốt, công việc của những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn được thực hiện đều đặn không nghỉ để đưa từng xe rác tới địa điểm tập kết.

Người công nhân vệ sinh môi trường vui đùa với một chú cún con bên đường khi hoàn thành công việc đẩy xe rác về địa điểm tập kết.

Ở thời điểm giãn cách xã hội, khối lượng rác thải ít hơn so với ngày bình thường nên nhiều công nhân cũng được trở về nhà sớm hơn.