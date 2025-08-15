Báo Brazil muốn Xuân Son giúp tuyển Việt Nam dự World Cup

Xuân Son đã ra mắt vô cùng ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam khi thi đấu rất hay ở AFF Cup 2024. Anh đã nhận đồng thời hai danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Phong độ ấn tượng của tiền đạo gốc Brazil đã giúp “Rồng vàng” giành chức vô địch giải đấu.

Xuân Son dính chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đáng tiếc, trong trận chung kết lượt về với Thái Lan, Xuân Son lại dính chấn thương nặng. Cầu thủ này đang ở quê nhà Brazil để phục hồi chấn thương. Theo xác nhận của HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định, Xuân Son có thể nghỉ thi đấu hết năm nay.

Tuy nhiên, báo chí Brazil vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Xuân Son có thể giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục thăng tiến, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu tham dự World Cup.

Mới đây, tạp chí Placar (Brazil) đã có bài viết về Xuân Son với nhan đề: “Mùa xuân của bóng đá Việt Nam”. Bài báo nói về hành trình sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1997: “Xuân Son là một người công dân toàn cầu.

Cầu thủ này rời Vitoria (Brazil) để sang Bahia, rồi chơi cho Vegalta Sendai (Nhật Bản), tiếp đó là Næstved BK (Đan Mạch), trước khi đến Nam Định (Việt Nam), nơi sự nghiệp của anh thăng hoa.

Nguyễn Xuân Son là tên Việt Nam của Rafaelson, do Chủ tịch CLB Nam Định đặt khi anh nhập tịch. Ở tuổi 28, Xuân Son hiện được coi là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam mong chờ ngày anh trở lại sân cỏ sau khi bị gãy xương chày ở trận chung kết lượt về AFF Cup gặp Thái Lan hôm 5/1. Xuân Son cho biết: “Tôi cảm thấy rất khỏe, đang trong giai đoạn phục hồi cơ bắp. Tôi sẽ sớm tập lại với bóng và trở lại 100%”.

Xuân Son được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thành tích của Xuân Son trong thời gian thi đấu ở Việt Nam vô cùng ấn tượng. Trước khi dính chấn thương, anh đã chơi 7 trận cho Nam Định tại V-League mùa trước và ghi 7 bàn. Phần thưởng đến ngay sau đó khi anh được gia hạn hợp đồng đến năm 2031. “Tôi cảm thấy như ở nhà tại Việt Nam, hai con tôi đều sinh ra ở đây và tôi muốn cống hiến thật nhiều cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia”, Xuân Son nói.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Việt Nam, Xuân Son luôn cho thấy tầm quan trọng. Anh ra mắt với cú đúp vào lưới Myanmar, kết thúc AFF Cup với danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn sau 4 trận) và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tới tháng 3, anh được bình chọn là vận động viên của năm tại Việt Nam.

Sống ở Việt Nam từ năm 2020, Xuân Son không gặp vấn đề trong việc hòa nhập. Anh không thuộc kiểu người hay nhớ món ăn quê nhà. Tiền đạo này tâm sự: “Ở đây có đủ món từ khắp nơi trên thế giới. Còn món Việt mà tôi thích nhất là bún chả, đó là món ăn gồm thịt lợn ba chỉ nướng, ăn kèm bún và rau thơm”.

Tờ Placar tin rằng Xuân Son sẽ mang tới mùa xuân mới cho bóng đá Việt Nam: “Chữ “xuân” trong tiếng Việt có nghĩa là “mùa xuân”. Tiền đạo gốc Brazil rất thích thú với tên của mình. Anh cho biết: “Ngoài nghĩa mùa xuân, người Việt còn nói đây là cái tên mang lại may mắn. Tôi rất hạnh phúc khi được đặt tên này và sẽ luôn cố gắng đền đáp.

Mùa xuân thực sự của bóng đá Việt Nam sẽ là tấm vé dự World Cup 2030. Đó là mục tiêu rất khó, nhưng với một trung phong mang cái tên may mắn, mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Nếu mọi thứ đi đúng hướng, Xuân Son có thể trở lại trong giai đoạn hai V-League mùa giải này. Điều đó giúp tiền đạo sinh năm 1997 có thời gian thích nghi trở lại trước khi cùng đội tuyển Việt Nam tái đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 năm sau.