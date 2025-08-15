MV gây sốt toàn cầu và đạt 16 tỷ lượt xem trên YouTube thoát án đạo nhạc

Vụ kiện liên quan tới tranh chấp bản quyền của MV Baby Shark bắt đầu từ năm 2019. Người đâm đơn kiện là nhạc sĩ người Mỹ Jonathan Wright (nghệ danh Johnny Only). Tháng 3/2019, Jonathan Wright đệ đơn lên tòa án Seoul (Hàn Quốc).

Jonathan Wright cho biết, mình đã sáng tác ca khúc này từ năm 2011 dựa trên một giai điệu dân gian và Công ty giải trí Pinkfong - đơn vị phát hành MV - đã sao chép tác phẩm này mà không xin phép.

Đáp lại cáo buộc, Công ty giải trí Pinkfong khẳng định rằng, Baby Shark là bản phái sinh độc lập từ một giai điệu dân gian. Cuộc chiến pháp lý kéo dài dai dẳng.

Vụ kiện tranh chấp bản quyền "Baby Shark" đã khép lại sau 6 năm kéo dài (Ảnh chụp màn hình).

Tại phiên sơ thẩm vào năm 2021 và phúc thẩm năm 2023, tòa đều ra phán quyết có lợi cho Pinkfong, khẳng định không có đủ bằng chứng cho thấy tác phẩm của Jonathan Wright được bảo hộ. Tòa phúc thẩm nhấn mạnh, cả hai tác phẩm đều là bản phái sinh từ cùng một bài hát dân gian.

Jonathan Wright tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao. Theo The Straits Times, vào ngày 14/8, tòa án tối cao Hàn Quốc ra tuyên bố khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 6 năm quanh ca khúc Baby Shark.

Phán quyết khẳng định Baby Shark không có dấu hiệu đạo nhạc và bác bỏ khiếu nại bản quyền của Jonathan Wright.

Tòa án giải thích, một tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ bản quyền nếu chứa yếu tố sáng tạo mới đủ để được coi là nguyên bản. Trong trường hợp này, các thay đổi của Jonathan Wright như thêm guitar điện đều được đánh giá là tối thiểu nên không thể coi là tạo ra tác phẩm mới.

Trước phán quyết cuối cùng, Công ty Pinkfong khẳng định họ đã mang đến làn gió mới cho bài hát bằng cách thêm nhịp điệu lạc quan, hấp dẫn và biến nó thành biểu tượng văn hóa đại chúng như ngày nay.

Theo nguồn tin từ MBW, ca khúc Baby Shark vốn có nguồn gốc lâu đời, xuất hiện từ ít nhất những năm 1970 tại các trại hè ở Mỹ. Đây là bài hát dân gian miệng, thường dùng để khởi động với động tác tay mô phỏng kích thước miệng cá mập.

Qua nhiều thế hệ, giai điệu này đã được biến tấu, truyền miệng và không thuộc quyền sở hữu độc quyền.

MV Baby Shark được ra mắt vào năm 2015 và trở thành video được xem nhiều nhất YouTube, với hơn 16 tỷ lượt xem tính đến hiện tại. MV Baby Shark cũng được công nhận là hiện tượng toàn cầu với sức hút lớn với trẻ em tại 200 quốc gia.

Sức hấp dẫn của video hoạt hình là giai điệu bắt tai, động tác tay đơn giản và ca từ lặp lại. Những bước nhảy móc câu với giai điệu “doo doo doo doo doo” cũng trở thành cơn sốt toàn cầu.

Ăn theo thành công của MV trên YouTube, thương hiệu Baby Shark còn mở rộng sang phim hoạt hình, chương trình truyền hình, đồ chơi, sách, quần áo và các sản phẩm nhượng quyền.

Với phán quyết mới nhất, Công ty Pinkfong đã bảo vệ được thương hiệu hàng tỷ USD và tiếp tục khai thác “mỏ vàng” từ hiện tượng âm nhạc thiếu nhi thành công nhất mọi thời đại.