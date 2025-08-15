Cán bộ "phải đi tới, không chờ người dân đi tìm"

Cán bộ về bản thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Ngày 14/8, con đường dẫn vào bản Ón, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị - nơi sinh sống của đồng bào người Rục (dân tộc Chứt) - rộn ràng hơn thường lệ.

Từ sáng sớm, 5 cán bộ cùng lãnh đạo UBND xã Kim Phú vượt quãng đường gần 16km, mang theo máy tính, giấy tờ… để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: giải quyết thủ tục hành chính ngay tại bản cho bà con.

Chị Cao Thị Thắng vui mừng khi làm được giấy khai sinh cho con trai (Ảnh: Tiến Thành).

Biết cán bộ về bản, chị Cao Thị Thắng (SN 1990, trú tại bản Ón) đến làm giấy khai sinh cho con trai thứ 5. Con chào đời cách đây 8 tháng nhưng vì điều kiện đi lại khó khăn, không rành các thủ tục nên đến nay, chị Thắng mới làm thủ tục khai sinh.

Cán bộ tư pháp xã Kim Phú cẩn thận ghi từng thông tin, giải thích rõ cho chị Thắng về các quyền lợi của trẻ khi được đăng ký khai sinh đúng hạn như được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhập hộ khẩu, hưởng các chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn…

“Nhà ở xa, cũng không biết làm giấy chỗ mô nên tôi chưa khai sinh được cho con. Hôm ni cán bộ đến tận bản, tôi mang giấy chứng sinh, căn cước đến và được hướng dẫn tận tình, chỉ ít phút là xong, mừng lắm”, chị Thắng chia sẻ.

Ở bàn bên cạnh, ông Cao Bính (SN 1969), trú bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú chăm chú lắng nghe cán bộ địa chính xã giải thích về thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Bính được giao 2.500m2 đất rừng phòng hộ và có quyền sử dụng, quản lý, bảo vệ, đồng thời được hưởng một số lợi ích từ rừng.

Do không nắm bắt các quy định, ông Bính vẫn nghĩ có thể tách thửa, sang tên cho con nên đến làm thủ tục. Khi được các cán bộ xã Kim Phú giải thích kỹ càng, ông Bính mới hiểu rõ đất rừng mình được cấp không được phép chuyển đổi mục đích hay sang nhượng cho người khác.

Ông Cao Bính chăm chú lắng nghe cán bộ xã giải thích về thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh: Tiến Thành).

“Lâu ni không biết, tôi cứ nghĩ đất nhà nước cấp thì mình có thể bán hoặc cho con. Được cán bộ giải thích, tôi đã hiểu rõ hơn. Không chỉ tôi mà nhiều bà con trong bản cũng được tư vấn, giải quyết các giấy tờ nhanh chóng, không phải đi xa”, ông Bính nói.

Cán bộ "đi tới", không chờ người dân "đi tìm"

Không chỉ giải quyết hồ sơ cụ thể, cán bộ xã Kim Phú còn tuyên truyền, tư vấn các thủ tục hành chính khác cho bà con dân bản như đăng ký kết hôn, cấp thẻ bảo hiểm y tế, xác nhận lý lịch, chứng thực giấy tờ...

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Phú, nhiều bà con người Rục có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nhưng do không nắm rõ quy định hoặc thiếu giấy tờ liên quan nên lâu nay chưa thể thực hiện. Việc cán bộ chủ động đến bản, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ ngay tại chỗ giúp người dân không phải đi lại xa, đảm bảo các thủ tục được giải quyết kịp thời.

“Bà con người Rục còn khó khăn trong tiếp cận thông tin. Có người không biết mình thuộc diện được hỗ trợ gì, cũng không rõ làm giấy tờ ở đâu, thủ tục thế nào. Khi chúng tôi về bản, người dân hỏi và được giải đáp ngay. Có hồ sơ giải quyết liền, có hồ sơ hẹn ngày cụ thể để trả kết quả”, chị Cao Thị Tuyết Đào, cán bộ xã Kim Phú cho hay.

Trong ngày 14/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Phú đã giải quyết thủ tục hành chính và tư vấn, hướng dẫn cho 19 trường hợp (Ảnh: Tiến Thành).

Trong ngày 14/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Phú đã giải quyết thủ tục hành chính và tư vấn, hướng dẫn cho 19 trường hợp tại các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ. Trong đó có các thủ tục liên quan đến đất đai, tư pháp - hộ tịch, tách, nhập khẩu, làm thẻ căn cước công dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết việc chủ động mang thủ tục hành chính đến tận bản không chỉ giúp giảm tình trạng hồ sơ tồn đọng, mà còn tạo niềm tin giữa chính quyền và người dân.

Nhiều người lần đầu tiếp xúc trực tiếp với cán bộ xã trong một không gian gần gũi, cởi mở, khác hẳn không khí nghiêm trang ở trụ sở hành chính vốn khiến họ e dè.

“Chúng tôi xác định, với bà con vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, phục vụ hành chính phải "đi tới", chứ không chờ người dân "đi tìm". Cứ mỗi tháng, xã sẽ cử cán bộ về bản một lần để giải quyết hồ sơ, lắng nghe nguyện vọng của bà con. Đây vừa là cải cách hành chính, vừa để chính quyền gần dân hơn”, ông Bình khẳng định.