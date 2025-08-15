Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội Đảng bộ phường Tân Định

Sáng 15/8, Đảng bộ phường Tân Định (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Định còn có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Ngọc Trinh; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM qua nhiều thời kỳ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Định (Ảnh: Q.Huy).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Định lựa chọn chủ đề: Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; quyết tâm xây dựng phường đoàn kết - đổi mới - văn minh - phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ,chính quyền và toàn hệ thống chính trị phường Tân Định đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao. Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành đạt 51/51 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Từ ngày 1/7 vừa qua, phường Tân Định mới đã đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị phường đã bắt nhịp với mô hình mới, triển khai thông suốt các hoạt động, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh cho biết, đại hội được tổ chức trong thời điểm đặc biệt, khi phường vừa cùng cả nước sắp xếp bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao độ, phường đã chuẩn bị kỹ lưỡng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất các nội dung được xem xét tại Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội (Ảnh: Q.Huy).

Thời gian qua, toàn Đảng bộ phường Tân Định đã nỗ lực khắc phục những khó khăn bước đầu, xây dựng các giải pháp và xác định lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh thông tin, trong nhiệm kỳ mới, phường sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ chất lượng cao gắn với lợi thế là địa phương trung tâm TPHCM. Định hướng phát triển của phường sẽ gắn liền với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, kiến tạo môi trường sống chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng của người dân.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Tân Định phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Q.Huy).

Phường đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 là trên 11%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ vốn ngân sách Nhà nước hàng năm trên 95%; đến năm 2030, phường có 100 doanh nghiệp trở lên/1.000 dân.

Đặc biệt, phường phấn đấu thực hiện 100% quyết định xử phạt vi phạm về trật tự xây dựng; 100% công trình sau khi khởi công xây dựng phải đảm bảo đủ điều kiện và được kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý kịp thời 100% công trình không phép, sai phép.