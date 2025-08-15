Toàn cảnh công trường dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa sắp bị thanh tra

Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, được kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho khu vực, đang đối mặt với tình trạng đình trệ kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Công trường dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa hoang phế sau nhiều năm (Video: bảo Quyên).

Tuy nhiên, phần kè bờ sông Sài Gòn dài 9,5km, chia thành 3 đoạn (đoạn 2 dài 2,8km, đoạn 3 dài 3,2km và đoạn 4 dài 2,8km), lại đang trong tình trạng "đắp chiếu".

Tại đoạn 2 (khu vực khách sạn Sài Gòn Domine), toàn bộ hoạt động thi công đã tạm dừng. Công trường ngổn ngang vật liệu, cỏ dại mọc um tùm. Đoạn này có vốn đầu tư 319 tỷ đồng, với một số hạng mục dưới nước và lắp thân kè đã hoàn thành.

Tương tự, đoạn 4 (khu biệt thự Lý Hoàng đến Nhà thờ La San Mai Thôn), dài khoảng 2,7km với vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng, cũng đang ngưng trệ.

Ông Đặng Phước Hùng, người dân phường Bình Quới, bày tỏ sự tiếc nuối: "Người dân chúng tôi thấy tiếc khi đoạn đường ven sông đẹp thế này mà thi công chậm trễ. Một số đoạn kè đã hoàn thành từ lâu nhưng các đoạn còn lại nhiều năm nay không thấy triển khai gì".

Nhiều đoạn dang dở, bê tông, cột đá, xà bần nằm cặp bờ, gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại.

Trước tình trạng chậm tiến độ, Thanh tra Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) đã vào cuộc kiểm tra và kết luận rõ ràng: việc thi công chậm trễ, dang dở, ngừng thi công trong thời gian dài đã dẫn đến các đoạn kè cũ bị tái lấn chiếm, các đoạn chưa hoàn chỉnh bị tác động làm giảm chất lượng.

Thanh tra kiến nghị chủ đầu tư kiểm điểm, xử lý các cá nhân, bộ phận liên quan, đồng thời có giải pháp kiểm tra, kiểm định, đánh giá lại chất lượng các hạng mục đã thi công chưa hoàn thiện trước khi tiếp tục triển khai.

Được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2006 với tổng mức đầu tư hơn 1.340 tỷ đồng từ ngân sách, dự án chống sạt lở Thanh Đa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực bán đảo này.

Đáng chú ý, một đoạn dài khoảng 200m thuộc đoạn 1 của dự án, vốn đã hoàn thành, lại bị sạt lở nghiêm trọng vào tháng 6/2023. Mặc dù đã có nhiều đoàn khảo sát và báo chí ghi nhận, nhưng đến nay, khu vực này vẫn chưa được tu sửa, trụ kè bị sóng nước xô ngã, gây nguy hiểm và buộc cơ quan chức năng phải gắn bảng cấm người dân đi vào.

Giai đoạn đầu, nhóm chống sạt bờ kênh Thanh Đa dài hơn 2km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ tạo cảnh quan hai bờ sông sạch đẹp với lối đi bộ, công viên, hình thành không gian công cộng cho người dân vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại, mục tiêu này vẫn còn xa vời.

Vị trí bán đảo Thanh Đa được bao bọc bởi sông Sài Gòn. Đồ hoạ: Bảo Quyên