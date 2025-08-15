Đồi thông ở Đà Lạt sạt trượt, người dân sống trong lo lắng

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở thôn Păng Tiêng (phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) sống trong thấp thỏm lo âu khi taluy dương của đồi thông bên tỉnh lộ 721 sạt lở.

Khối lượng lớn đất đá từ đỉnh taluy đồi thông sạt trượt xuống phía dưới (Ảnh: Minh Hậu).

Ông K’Nam, người dân địa phương, cho biết, nhiều năm trước, lực lượng chức năng tổ chức múc đất đá ở khu vực chân đồi để thực hiện dự án đường giao thông qua khu vực. Việc di chuyển đất đá với khối lượng lớn đã biến chân đồi thành taluy dương có chiều cao hàng chục mét, dài cả trăm mét.

“Sau những cơn mưa lớn, đất đá từ trên cao sạt lở xuống rất nguy hiểm. Khu vực sạt lở cách khu dân cư thôn Păng Tiêng vài trăm mét, chúng tôi rất lo sợ”, ông K’Nam nói.

Nhiều cây thông trên đồi bị bật gốc, đổ ngổn ngang do phần taluy bị sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực taluy bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m, nằm ở độ cao hàng chục mét so với mặt đường. Hàng trăm mét khối đất đá từ đỉnh đồi đã sạt trượt xuống phía dưới làm nhiều gốc thông đổ ngã. Nhiều vị trí trên taluy dương bị nước xói mòn, tạo thành các rãnh ăn sâu vào nền đất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân phường Langbiang - Đà Lạt, phản ánh, ông thường xuyên điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 721 và chạy qua khu vực đồi sạt trượt. “Ngày mưa lớn, lái xe qua khu vực này lúc nào là lo sợ lúc đó”, ông Hùng nói.

Cách khu vực đồi sạt lở không xa là khu dân cư thôn Păng Tiêng, phường Langbiang - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt cho biết, khu vực taluy ở đồi thông tại thôn Păng Tiêng có dấu hiệu sạt lở từ năm trước và cơ quan chức năng đã khảo sát, đánh giá hiện trạng.

“Chúng tôi từng tính phương án xây dựng taluy bằng bê tông cốt thép nhưng cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá là chưa cần thiết nên chưa triển khai. Đối với các vị trí có nguy cơ sạt trượt trên địa bàn, chúng tôi đã nắm bắt và khi mưa lớn thì yêu cầu cơ quan chức năng xem xét, xử lý để đảm bảo an toàn”, lãnh đạo phường Langbiang - Đà Lạt nói.