Sau thời gian im lìm, giá đất nền Đà Nẵng tăng trở lại

Thanh khoản đất nền tăng

Sau thời gian im lìm, từ năm 2024, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã có những dấu hiệu hồi phục. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, thị trường trở nên sôi động hơn với việc sáp nhập tỉnh thành và khởi công nhiều dự án mới.

Theo báo cáo của DKRA Group, mức độ tiêu thụ của thị trường đất nền Đà Nẵng trong quý II đã tăng 50% so với cùng kỳ. Giao dịch trên thị trường đất nền chủ yếu tập trung ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình khoảng 54 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá đất nền sơ cấp đã có mức tăng nhẹ khoảng 6-8% so với cùng kỳ. Ở thị trường đất nền thứ cấp, mức giá tăng 7% so với quý đầu năm. Tuy nhiên, thị trường đất nền Đà Nẵng vẫn trong tình trạng khan hiếm nguồn cung mới, chưa ghi nhận dự án mở bán mới trong quý vừa qua.

Theo dự báo của đơn vị này, thị trường đất nền Đà Nẵng sẽ duy trì tình trạng khan hiếm nguồn cung mới trong quý tiếp theo và chưa có nhiều tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn. Lượng tiêu thụ của thị trường tiếp tục đà phục hồi trong ngắn hạn, cần thêm thời gian để trở lại nhịp sôi động như trước năm 2019. Bên cạnh đó, mặt bằng giá đất nền sơ cấp tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục xu hướng tăng cao do các loại chi phí đầu vào tăng.

Còn theo dữ liệu tháng 6 của Batdongsan.com.vn, tại Đà Nẵng có các khu vực Hòa Xuân - Cẩm Lệ, Hòa Ngãi - Ngũ Hành Sơn lọt top tìm kiếm. Theo các chuyên gia của đơn vị này, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 được xem là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng đáng kể lượng giao dịch bất động sản trên thị trường này, đặc biệt là loại hình đất nền và căn hộ chung cư.

Một khu đất tại xã Hòa Xuân, TP Đà Nẵng (Ảnh: Tâm Nguyên).

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, giá đất nền tại Đà Nẵng thời gian qua đã có xu hướng tăng đáng kể. Cụ thể, tại khu vực Hòa Xuân giá đất nền mặt đường rộng 8m có giá 55-60 triệu đồng/m2, tăng 20-30% so với cách đây một năm.

Tại Ngũ Hành Sơn, giá đất nền khoảng 45-65 triệu đồng/m2, thậm chí xuất hiện những lô đất ở vị trí đắc địa có giá 200-220 triệu đồng/m2, tăng hơn 20% so với giữa năm ngoái. Tại các phường như Liên Chiểu, Hòa Khánh..., giá đất nền chủ yếu dao động khoảng 50-60 triệu đồng/m2, tăng 20% sau một năm.

Anh Hoàng Khoa - chủ một sàn môi giới bất động sản tại TP Đà Nẵng - nói, thực tế từ năm 2024, lượng giao dịch bất động sản tại đây đã tăng cao hơn nhưng chưa thể phục hồi như giai đoạn trước năm 2019. Mức giá đất nền cũng đã tăng khoảng 20-30% sau một năm. Những nhà đầu tư tới Đà Nẵng mua chủ yếu đến từ Hà Nội và TPHCM.

Theo anh, giá chung cư tại Đà Nẵng hiện đã tăng mạnh, xuất hiện những dự án bán trên 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, đất nền tại các khu vực Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn,... giá chưa có biến động quá nhiều. Do đó, nhà đầu tư và cả người ở thực lựa chọn đất nền tại đây bởi kỳ vọng tăng giá và thuận lợi xây nhà theo ý muốn.

Nhiều hạ tầng được triển khai

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) - nói, từ năm ngoái, du lịch tại Đà Nẵng có sự phục hồi mạnh. Bên cạnh đó, gần đây Đà Nẵng đang được triển khai nhiều hạ tầng mới như khu thương mại tự do, cảng Liên Chiểu, Trung tâm Tài chính Quốc tế, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An, cụm nút giao cầu Hòa Xuân hơn 1.570 tỷ đồng...

Những lý do trên khiến thị trường bất động sản Đà Nẵng sau nhiều năm im lìm đã có những dấu hiệu phục hồi rất tích cực, nhất là đất nền. Trong đó, các khu vực như Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn,... được nhà đầu tư kỳ vọng, do còn nhiều quỹ đất để phát triển bởi vị trí gần trung tâm và lợi thế quy hoạch đồng bộ, cảnh quan sinh thái ven sông.

Chuyên gia cho rằng, đất nền tại Đà Nẵng đã có dấu hiệu hồi phục tích cực (Ảnh: Tâm Nguyên).

Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam (cũ), Đà Nẵng có thêm không gian để quy hoạch dự án, phát triển đô thị, không còn cục bộ tại một số khu vực. Tuy nhiên, ông cho rằng, người mua cũng cần chú ý tới các tiêu chí như hạ tầng phát triển, quy hoạch, pháp lý, uy tín chủ đầu tư,... trước khi xuống tiền để tránh những rủi ro không đáng có và có thể nắm giữ lâu dài.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group - nói, nửa đầu năm nay, thị trường đất nền Đà Nẵng đã có sự hồi phục. Nhưng từ khi có thông tin sáp nhập, thị trường Đà Nẵng có sự hồi phục mạnh mẽ hơn, đặc biệt là các khu vực vùng ven giáp ranh với Quảng Nam (cũ) như Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn,...

Thời điểm đó, giao dịch đất nền tại Đà Nẵng tăng đột biến, mức giá cũng tăng khoảng 15-20%, có nơi tăng tới 30%. Người mua đất nền tại đây chủ yếu tới từ Hà Nội và TPHCM.

Trong khoảng vài tháng trở lại đây, Đà Nẵng có nhiều thông tin về dự án lớn triển khai như khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính Quốc tế,... Tuy nhiên, nguồn cung đất nền tại Đà Nẵng hiện vẫn tương đối khan hiếm, chủ yếu là hàng thứ cấp và dự án cũ. Ông Thắng nhận định, sau sáp nhập, thị trường bất động sản Đà Nẵng sẽ còn nhiều dư địa để phát triển hơn, trong đó có phân khúc đất nền