Đề xuất giao TPHCM quản lý toàn tuyến Vành đai 3

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai liên quan đến kế hoạch quản lý, khai thác tuyến đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc quản lý khai thác toàn tuyến Vành đai 3 cần được nghiên cứu, giao cho một cơ quan chủ trì để bảo đảm tính đồng bộ, đặc biệt liên quan đến việc vận hành các công trình phục vụ khai thác, thu phí (hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động…).

Dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch) thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Để thuận lợi và đồng bộ trong công tác quản lý, bảo trì dự án và công tác thu phí đường bộ sau này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, có ý kiến thống nhất đề xuất giao UBND TPHCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3, gồm cả cầu Nhơn Trạch.

Trên cơ sở ý kiến của phía Đồng Nai, UBND TPHCM sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, giao TPHCM quản lý, khai thác toàn tuyến Vành đai 3 theo quy định.

Các hạng mục chính trên tuyến Vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo Bộ Xây dựng, dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn) của tuyến Vành đai 3 TPHCM đã cơ bản hoàn thành. PMU Mỹ Thuận đang triển khai các thủ tục nghiệm thu để chính thức khai thác dự án vào ngày 19/8 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Các dự án thành phần còn lại của Vành đai 3 TPHCM đang "đua" tiến độ về đích vào cuối năm 2025. Sau khi được nối thông toàn tuyến, Vành đai 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối TPHCM với sân bay Long Thành.