Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào thăm Việt Nam

Sáng 6/1 tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Lào và Phu nhân bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 7/1 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Quốc thiều Việt Nam và Lào vang lên, hai Thủ tướng cùng đoàn đại biểu, quan chức Chính phủ hai nước thực hiện nghi thức chào cờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Sonexay Siphandone trên cương vị mới. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Chính phủ hai nước sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Sau lễ đón, Thủ tướng hai nước và hai Phu nhân chụp ảnh chung tại sảnh lớn Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone bước vào cuộc hội đàm cấp cao giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Quan hệ chính trị - ngoại giao tiếp tục được thắt chặt, ngày càng gắn bó tin cậy. Hai bên thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao trên tất cả các kênh. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Trong đó, các thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước được triển khai tốt; hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, góp phần duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội của mỗi nước.

Tại trụ sở Chính phủ, hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác về an ninh quốc phòng, kinh tế, giáo dục... giữa các Bộ, Ngành của Chính phủ hai nước.