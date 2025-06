Siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng "đắp chiếu" nhiều năm ở TPHCM

Sau nhiều năm trễ hẹn, dự án cống ngăn triều tại TPHCM dần xuống cấp, hoang tàn. Mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến siêu dự án chống ngập này.

Việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng sẽ kịp thời giải quyết những khó khăn kéo dài trong nhiều năm qua, tránh gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả đầu tư và đặc biệt là khắc phục những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống người dân do dự án chậm tiến độ.

Siêu dự án chống ngập ở TPHCM được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất. Dự án đã bị tạm ngừng thi công nhiều lần, dù tiến độ đã đạt hơn 90%.

Dự án ngăn triều gồm 6 cống: Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân (huyện Nhà Bè), Bến Nghé (quận 1), Tân Thuận (quận 7), Phú Định (quận 8).

Trong ảnh là dự án cống ngăn triều Bến Nghé (quận 1) nằm ngay trung tâm TPHCM. Công trình được lắp cửa van nặng 434 tấn, hình vòng cung chìm 40m để hài hòa không gian xung quanh.

Cách đó không xa là cống ngăn triều Tân Thuận (quận 7), công trình đã thi công được hơn 93% khối lượng nhưng vẫn "đắp chiếu" trong nhiều năm qua.

Trụ, ống, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, chất thành đống bên trong dự án.

Công trình được quây tôn xung quanh, bên trong có bảo vệ canh giữ.

Cống ngăn triều Tân Thuận sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập do triều cường tại khu vực hai bên kênh Tẻ, nhất là trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng.

Tháng 8/2020, cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đã được đơn vị thi công lắp 2 cửa van nặng 212 tấn. Thời gian sau đó cũng tạm ngừng các hoạt động thi công cho đến nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bên trong dự án cống ngăn triều Phú Xuân, chiếc chòi tạm của bảo vệ được dựng lên trong rất nhếch nhác.

Bà Nguyễn Thị Dung (68 tuổi) sống cạnh dự án cho hay vài năm trước, dự án thi công rất rầm rộ nhưng chỉ được vài năm thì phải tạm ngưng cho đến nay. Người dân sinh sống cạnh dự án mỏi mòn chờ ngày công trình này hoàn thành và đưa vào hoạt động.

"Vào những hôm triều cường đạt đỉnh, cả xóm nhà nào cũng khốn đốn vì nước dâng tràn cả vào nhà. Có hôm nước lên cao, đồ đạc trong nhà bị hư hại rất nhiều", bà Dung nói.

Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) là hạng mục lớn nhất trong số 6 cống thuộc dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng của TPHCM.

Công trình có chiều dài hơn 200m, gồm 4 cửa van ngăn triều đã được lắp, đạt khoảng 96% tiến độ. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát triều cường cho khu vực phía Nam thành phố.

Công trình "đứng hình" trong thời gian dài khiến đời sống của người dân xung quanh dự án gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa ngập, triều cường.

Cống ngăn triều Cây Khô (huyện Nhà Bè) là công trình cách xa trung tâm TPHCM nhất, nằm trên sông Cần Giuộc. Công trình cũng rơi vào cách "đắp chiếu" như các cống ngăn triều khác.

Dự án cống ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng là công trình được kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều cường và biến đổi khí hậu cho khu vực rộng khoảng 570km², bao gồm trung tâm TPHCM và các vùng trũng ven sông Sài Gòn. Qua đó, dự án sẽ trực tiếp góp phần bảo vệ an toàn cho khoảng 6,5 triệu người dân sinh sống tại khu vực nội thành và vùng ven, đồng thời tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra.