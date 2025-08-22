Phú Thọ thí điểm ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vừa đề nghị VNPT Phú Thọ hỗ trợ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính tại 9 đơn vị, gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Phú Thọ tại 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; 6 Trung tâm Phục vụ hành chính các xã, phường: Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình, Thổ Tang, Phùng Nguyên, Yên Trị.

Đồng thời, ứng dụng AI sẽ được thí điểm trong hỗ trợ xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ.

Việc thí điểm nêu trên diễn ra trong 1 tháng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Nguyễn Minh Tường phát biểu tại một hội nghị (Ảnh: Trang Khánh).

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, số lượng thủ tục hành chính ở cấp xã tăng từ 156 thủ tục lên 406 thủ tục; lượng hồ sơ cần giải quyết rất lớn.

Mặc dù đội ngũ lãnh đạo các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã nỗ lực, cố gắng nhưng lãnh đạo Phú Thọ nhận định "không tránh khỏi hiện tượng quá tải hệ thống, mất nhiều thời gian, công sức để thực hiện nhập liệu, xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và trả kết quả".

Do vậy, việc ứng dụng AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được cho là cần thiết, cấp bách.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với VNPT Phú Thọ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thí điểm, đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ hiện nay là ông Trần Duy Đông. 9 phó chủ tịch tỉnh gồm các ông, bà: Vũ Việt Văn, Nguyễn Mạnh Sơn, Phan Trọng Tấn, Nguyễn Văn Toàn, Phùng Thị Kim Nga, Nguyễn Huy Ngọc, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Khắc Hiếu.