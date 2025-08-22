Công an xác minh tài xế xe ba gác chở ô tô chắn ngang đường tại TPHCM

Ngày 22/8 người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh xe ba gác chở ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Đông (SN 1990, tài xế xe tải) xác nhận anh là người quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Xe ba gác chở ô tô gây cản trở giao thông ở phường Thới An (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo anh Đông, vụ việc xảy ra vào chiều 21/8, tại đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An, TPHCM. Thời điểm trên, anh Đông chạy xe tải qua khu vực này, bất ngờ gặp nam tài xế lái xe ba gác chở theo ô tô 4 chỗ chắn ngang đường.

“Tôi thấy việc xe ba gác chở ô tô cồng kềnh như thế này rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm giao thông. Việc này còn gây cản trở cho người đi đường”, anh Đông nói.

Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT TPHCM đang xác minh để mời tài xế xe ba gác lên làm việc.