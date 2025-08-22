Phát hiện 4 thiếu niên vô tư đi bộ trên cao tốc

Ngày 22/8, lãnh đạo UBND xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đã phối hợp, răn đe đối với 4 thiếu niên có hành vi đi bộ trên cao tốc, gây mất an toàn giao thông.

Vào tối 21/8, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát hiện 4 thiếu niên nêu trên đang đi bộ trên tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua địa phận xã Trường Phú. Các em nhỏ được đưa ra khỏi cao tốc và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Nhóm thiếu niên đi bộ trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Ảnh: Nhật Anh).

Nhóm thiếu niên này trú tại xã Trường Phú và xã Lệ Ninh (Quảng Trị). Chính quyền đã thông báo cho gia đình, yêu cầu tăng cường quản lý, tránh để con em đi lại trên cao tốc, bởi đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm.

UBND xã Trường Phú cũng ban hành văn bản tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an tuần tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Hai người lao ra giữa đường cao tốc trong đêm tối (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó vào tối 20/8, trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ cũng xảy ra vụ việc hai người đi bộ bất ngờ lao ra giữa làn đường.

Những người này trèo qua giải phân cách để băng qua đường, khi thấy ô tô lao tới đã vội dừng lại, may mắn, không xảy ra tai nạn đáng tiếc.