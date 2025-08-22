Ngành Tâm lý học tiếp tục giữ ngôi điểm chuẩn cao nhất ĐH Y Hà Nội

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

So với năm 2024, điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội "ngược chiều", giảm nhẹ ở hầu hết các ngành.

Ngành Y khoa lấy 28,13 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tiếp tục là Tâm lý học với 28,7 điểm. Tuy nhiên mức điểm này thấp hơn điểm chuẩn ngành Tâm lý học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất trường là Công tác xã hội với 17 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội có 5 tổ hợp xét tuyển thay vì 3 như năm 2024.

Trường có 1.910 chỉ tiêu chia cho 19 ngành đào tạo. Gần 1/5 số chỉ tiêu này, tương đương với 400, là của ngành Y khoa.

Ngành tuyển sinh ít nhất là Kỹ thuật phục hình răng với 50 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, năm nay Đại học Y Hà Nội lần đầu xét tổ hợp khối A00 (toán, lý, hóa) và áp dụng cho 12 ngành đào tạo, bao gồm Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, hộ sinh, Dinh dưỡng, Công tác xã hội...

Một tổ hợp mới lần thứ hai xuất hiện (lần đầu là mùa tuyển sinh 2024) tại trường là B08 (toán, sinh, tiếng Anh), áp dụng cho hai ngành là Công tác xã hội và Y tế công cộng.

Về phương thức xét tuyển, Trường Đại học Y Hà Nội giữ ổn định 2 phương thức: xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ cộng điểm thi thí sinh có IELTS từ 5.5 và xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia với môn phù hợp ngành học.

Cụ thể, Trường Đại học Y Hà Nội có 2 loại điểm cộng gồm điểm cộng đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển và điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Tổng điểm cộng tối đa 3 điểm và được cộng vào tổng điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển.

Trong đó, trường áp dụng ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng chính sách theo Quy chế tuyển sinh năm 2025 của Bộ GD&ĐT.

Điểm cộng đối với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường cộng điểm chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên.