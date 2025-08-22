Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi ô tô đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TPHCM

Ngày 22/8, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa cùng ngày trên địa bàn phường Tân Thành.

Theo đó, khoảng 12h30, tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch (phường Tân Thành, TPHCM, trước đây là TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra sự cố xe đầu kéo làm rơi hai cuộn thép nặng hàng chục tấn xuống đường.

Cuộn thép đè xe máy bên vỉa hè (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 72H-034.75 kéo theo rơ-moóc 72RM-001.xx, chở 3 cuộn thép lớn lưu thông trên đường Hắc Dịch – Tóc Tiên, hướng về phường Phú Mỹ. Khi xe đầu kéo vào vòng xoay, 2 trong số 3 cuộn thép bất ngờ bị đứt dây xích, lăn khỏi thùng xe.

Một cuộn thép trượt dài xuống lề đường rồi dừng lại, cuộn thép còn lại lao thẳng vào khu vực cửa hàng bên đường, đè bẹp chiếc xe máy dựng phía trước.

Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người đứng gần chiếc xe máy nên không gây thương vong. Theo người dân ở gần hiện trường, sự cố xảy ra vào giờ trưa, khi lưu lượng phương tiện vắng nên may mắn không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Thời gian qua, rất nhiều tai nạn xảy ra do các xe đầu kéo chở cuộn thép không chằng néo chắc chắn. Nhiều vụ việc gây thương vong cho người dân đi đường.