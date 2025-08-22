Phường Cầu Ông Lãnh tập trung gỡ vướng cho khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Chiều 22/8, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Trong nhiệm kỳ mới, phường Cầu Ông Lãnh đề ra 26 chỉ tiêu, 5 chương trình đột phá nhằm tạo nên "dấu ấn mới - diện mạo mới". Trong đó, phường sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh; phát triển kinh tế ban đêm, đối thoại doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Đ.N.).

Địa phương đặt mục tiêu tăng cường chấn chỉnh trật tự đô thị, quản lý tốt trật tự xây dựng, thường xuyên duy tu hẻm, vỉa hè, nạo vét hệ thống thoát nước.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 ủy viên ra mắt. Ông Nguyễn Duy An được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; các Phó bí thư Đảng ủy gồm bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, bà Trương Thị Minh Dung.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã thông tin về buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trung ương đã đề ra các tiêu chí cao và đề nghị TPHCM phải phấn đấu thực hiện.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, TPHCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Duy An (Ảnh: Đ.N.).

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, quy hoạch sắp tới của TPHCM sẽ theo định hướng "1 không gian, 3 khu vực, 1 đặc khu", phát triển theo "3 hành lang, 5 trụ cột".

Thời gian qua, TPHCM đã thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, được Trung ương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đánh giá cao từ khóa "dấu ấn mới - diện mạo mới" mà Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh đặt ra cho nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo TPHCM đề nghị phường tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ưu tiên xây dựng chính quyền số, vận hành trơn tru các nền tảng chung, kiểm soát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thay đổi tâm thế phục vụ.

Về chỉnh trang đô thị, ông Nguyễn Văn Được lưu ý phường Cầu Ông Lãnh tập trung xử lý lấn chiếm vỉa hè, tháo gỡ dự án tồn đọng. Các dự án cần ưu tiên tháo gỡ gồm khu chợ Gà - chợ Gạo, một số dự án dọc đường Võ Văn Kiệt.