Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao cao nhất 26,09

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Sinh viên Học viện Ngoại giao (Ảnh: B. Thủy).

Điểm chuẩn 26,09 vào ngành Trung Quốc học tính theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn ngành này theo phương thức kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế là 27,89.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Hoa kỳ học với 24,17 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn năm 2025 các ngành của Học viện Ngoại giao như sau:

Năm 2025, Học viện Ngoại giao tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu. So với năm 2024, Học viện có một số điểm mới: Có thêm phương thức xét tuyển dành cho thí sinh có chứng chỉ A-Level hoặc bằng tú tài quốc tế IB Diploma.

Phương thức xét kết quả THPT có công thức tính quy về thang 30, với điểm ngoại ngữ được quy đổi từ chứng chỉ quốc tế theo thang điểm 10.

Thí sinh có thể lựa chọn chứng chỉ quốc tế bất kỳ có mức quy đổi cao nhất trong bảng quy đổi của Học viện để xét tuyển.

Đặc biệt, năm 2025, Học viện đưa thêm một số tổ hợp mới vào xét tuyển gồm: DD2, D09. D10, D14, D15.

Năm nay, thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT có thêm lựa chọn quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế theo quy định của Học viện thay thế cho điểm bài thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ trong các tổ hợp.

Nhà trường xét tuyển theo ngành đào tạo, không chia chỉ tiêu cho các phương thức và hoàn toàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến, không nhận hồ sơ bản cứng để giảm tải thủ tục cho thí sinh.