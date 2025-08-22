Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2025 tăng nhẹ

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) năm 2025 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 22,1-25,63 điểm, thang 30 điểm. Trong đó, mức cao nhất là 25,63 vào ngành Kinh tế.

Với những ngành có điểm chuẩn thang 40, mức điểm cao nhất là 29,21 điểm.

So với năm 2024, điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng nhẹ trong biên độ 0,5–2 điểm ở hầu hết các ngành, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thí sinh đối với các lĩnh vực đào tạo chủ lực của trường.

Nhà trường cho biết thí sinh trúng tuyển vào trường xác nhận nhập học từ ngày 23/8 đến 17h ngày 30/8. Thí sinh nhập học trực tiếp tại trường từ 4/9 đến 7/9 theo lịch riêng.