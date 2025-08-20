“Sắp xếp lại giang sơn”, Chính phủ chuyển từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ

Thành tựu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ (28/8/1945-28/8/2025), sáng 20/8.

“Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào và vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những bước ngoặt “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”

Ông đồng thời khái quát những thắng lợi to lớn tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, thông qua 8 thành tựu nổi bật.

Một là, tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám.

Hai là gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Ba là góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bốn là, tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã tự túc lương thực, bắt đầu xuất khẩu gạo sau 1 năm thực hiện “Khoán 10” và ngày nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

“Những kết quả đổi mới bước đầu này đã góp phần làm thay đổi cục diện tình hình kinh tế - xã hội, đất nước thoát nghèo, từng bước hình thành và củng cố các luận điểm xuất phát từ thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thành tựu thứ năm, theo Thủ tướng, là thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 8 thành tựu nổi bật của Chính phủ trong chặng đường lịch sử đã qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết chúng ta đã huy động nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Việt Nam được đánh giá là hình mẫu thành công trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm, theo lời Thủ tướng.

Ông cũng nhắc đến thành tựu thứ sáu về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Thành tựu thứ 7, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, là việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của Đảng thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”; tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông khái quát sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

“Đồng thời, Chính phủ chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt; giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thành tựu thứ tám, Thủ tướng nhắc đến việc phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Thủ tướng cho biết Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

“Thực hiện quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực và là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”, người đứng đầu Chính phủ quán triệt.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết Chính phủ tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, chủ trương lớn. Trong đó, Chính phủ chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo mọi cơ hội tiếp cận bình đẳng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

“Đến nay, chúng ta rất vui mừng đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu của Trung ương khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với tổng số 334.234 căn nhà”, Thủ tướng thông tin.

Ông nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới.

Chính phủ cũng sẽ thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, Chính phủ đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và phát triển văn hoá.

Một định hướng quan trọng khác, theo Thủ tướng, là tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá…

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và TPHCM.

“Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000km đường bộ cao tốc và 1.000km đường ven biển ngay trong năm 2025”, lãnh đạo Chính phủ khẳng định.

“Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính Nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi cán bộ đối với nhân dân, doanh nghiệp sẽ “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, còn đối với công việc sẽ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

“80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu”, Thủ tướng nhấn mạnh.