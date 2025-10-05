BMW lặng lẽ khai tử ba dòng xe xăng

BMW iX3 đánh dấu sự xuất hiện của một mẫu SUV mới và sự khởi đầu của kỷ nguyên Neue Klasse mà trong đó, BMW dự kiến tung ra ít nhất 40 mẫu xe mới hoặc phiên bản nâng cấp (facelift) từ nay đến năm 2027. Trong công cuộc đổi mới đó, không phải tất cả các dòng xe hiện tại đều trụ được. Có ba dòng xe lâu năm sẽ lần lượt rút lui khỏi danh mục sản phẩm của hãng trong thời gian tới, đó là X4, 8-Series, và Z4.

Mẫu BMW X4 M40i (Ảnh: BMW).

Thế hệ hiện tại của dòng X4 coupe-crossover ra mắt từ năm 2018 và đã được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2021. Trong khi đó, "người anh em" X3 vừa bước sang thế hệ mới vào năm 2024, nhưng BMW đã quyết định không tiếp tục với X4.

Mẫu X2 nhỏ hơn sẽ đóng vai trò thay thế gián tiếp X4. Cùng với đó, còn có tin đồn về việc một mẫu iX4 chạy điện hoàn toàn đang được phát triển, nhiều khả năng sử dụng chung nền tảng Neue Klasse với iX3.

Hiện X4 vẫn còn xuất hiện trong công cụ xây dựng cấu hình xe trực tuyến của BMW tại Đức, nhưng khi khách hàng chọn phiên bản chạy xăng, hệ thống sẽ chuyển hướng sang bản chạy diesel kèm theo thông báo: “Mẫu xe này không có sẵn trong dòng sản phẩm đã chọn. Bạn đã được chuyển sang một mẫu tương tự”.

Người phát ngôn của BMW đã xác nhận thông tin này với tạp chí Auto Motor Und Sport: “Hiện tại, BMW X4 chỉ còn được bán với các tùy chọn động cơ 20d, 30d và M40d. Các phiên bản chạy xăng ngừng sản xuất từ ngày 30/9/2025”.

Theo nguồn tin trên, các phiên bản chạy diesel nói trên cũng sẽ chính thức ngừng sản xuất vào tháng 11.

Nạn nhân thứ hai trong chiến dịch "sàng lọc" là dòng 8-Series. Ra mắt lần đầu năm 2018, mẫu coupe hạng sang này mới chỉ được nâng cấp nhẹ vào năm 2022 chủ yếu về mặt công nghệ, nhưng sản phẩm chưa bao giờ đạt doanh số kỳ vọng.

Mẫu BMW 840i Gran Coupe (Ảnh: BMW).

8-Series có ba cấu hình: coupe hai cửa, mui trần, và Gran Coupe bốn cửa. Trong đó, phiên bản Gran Coupe được chọn mua nhiều nhất.

Gần đây, BMW đã giới thiệu phiên bản M850i Edition M Heritage với số lượng giới hạn 500 chiếc toàn cầu. Đây có thể là phiên bản “chia tay” của dòng 8-Series.

BMW hiện chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về thế hệ kế tiếp, trong khi trước đây đã có tin đồn về sự hồi sinh của dòng 6-Series vẫn chưa được xác nhận. Như vậy, 2-Series và 4-Series sẽ là hai mẫu coupe còn lại duy nhất trong danh mục sản phẩm của BMW.

Mẫu thứ ba sẽ bị khai tử là Z4. Mẫu xe thể thao mui trần hai chỗ này sẽ tiếp tục được bán tại Mỹ và châu Âu với hai cấu hình sDrive30i và M40i cho đến hết phiên bản 2026. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất tại nhà máy Magna Steyr ở Graz sẽ dừng vào mùa xuân 2026.

Mẫu xe thể thao mui trần BMW Z4 M40i (Ảnh: BMW).

Do không có kế hoạch phát triển thế hệ kế tiếp cho Z4, BMW sẽ chính thức rút khỏi phân khúc xe thể thao mui trần. Người “anh em” dùng chung nền tảng khung gầm - Toyota GR Supra - cũng sắp kết thúc vòng đời, và thế hệ mới sẽ do Toyota phát triển độc lập.

Như vậy, BMW là một trong những hãng cuối cùng rời bỏ phân khúc xe thể thao mui trần vốn từng rất sôi động, sau khi Mercedes dừng mẫu SLK/SLC và Audi khai tử TT Roadster.

Người hâm mộ kỳ vọng BMW sẽ ra mắt một mẫu xe thể thao mới trong kỷ nguyên điện hoá Neue Klasse của hãng, để lấp chỗ trống mà Z4 để lại. Ảnh chụp chiếc coupe điện trên đường chạy thử xuất hiện vào năm ngoái đã làm dấy lên tin đồn đó, nhưng BMW hiện vẫn giữ kín mọi thông tin.

Không có gì ngạc nhiên khi cả ba mẫu xe sắp ngừng sản xuất nói trên đều có doanh số thấp. Trong 8 tháng đầu năm nay, BMW chỉ bán được 1.916 chiếc X4, 659 chiếc 8-Series, và 2.613 chiếc Z4 tại Đức. Doanh số của cả ba mẫu xe này cộng lại chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hơn 160.000 xe BMW bán ra tại Đức cùng kỳ.