Tổng Bí thư Tô Lâm: "Giá đất bị thổi lên kinh khủng quá!"

Tại cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV ngày 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về vấn đề đất đai, dự án bỏ hoang gây lãng phí.

Tổng Bí thư nêu thực tế Nhà nước quản lý về giá xăng dầu, giá điện và giá rất nhiều mặt hàng khác, nhưng riêng giá đất đai thì lại giao cho hội đồng, công ty tư vấn định giá theo thị trường.

Việc này Tổng Bí thư cho biết đã dẫn tới tình trạng thao túng thị trường, thổi giá, gây khó khăn cho đời sống người dân khi các mặt hàng khác mà Nhà nước không quản lý cũng bị thổi giá lên theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri ở Hà Nội ngày 30/9 (Ảnh: Mạnh Hùng).

Tổng Bí thư đặt câu hỏi: "Vừa rồi Hà Nội đấu giá đất như ở Đông Anh, chỗ này chỗ kia, vậy việc đấu giá như vậy có thật sự công bằng không?".

Tổng Bí thư nêu dẫn chứng có những mảnh đất rất nhỏ, xen kẹt, không làm được gì nhưng mang ra đấu giá. "Cò đất" đến đấu giá, đẩy giá mảnh đất đó lên thật cao để mảnh đất hàng nghìn ha bên cạnh của họ được rao bán theo mức giá thật cao đó.

"Người dân phản ánh quê hương ở đấy, sống ở đấy nhưng bây giờ không thể mua được mảnh đất ngay quê hương nữa vì giá bị thổi lên kinh khủng quá. "Cò đất" thổi giá lên kinh khủng, từ đó nảy sinh đầu cơ, tích trữ... làm giàu từ những việc đó", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh phải quản lý những bất cập, điều chỉnh để về đúng trật tự.

Tổng Bí thư cũng nói về việc nhiều công trình, dự án đắp chiếu, lãng phí rất lớn khi có hàng nghìn ha đất đai không được đưa vào sử dụng. Qua rà soát, có gần 3.000 dự án dạng này trên cả nước, gần đây mới tháo gỡ được hơn 1.000 dự án với giá trị gần 1 triệu tỷ đồng.

Theo Tổng Bí thư, các cơ quan Trung ương cũng đang nghiên cứu sửa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch. Việc sửa đổi luật không được vội vã, không làm một cách đại khái, qua loa mà phải phù hợp với thực tế để phát triển.

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai, Tổng Bí thư đặt câu hỏi: "Tại sao đất đai của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?".

Tổng Bí thư khẳng định Nhà nước phải bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

"Đất đai không được bán cho nước ngoài, nước ngoài không được sở hữu đất đai của Việt Nam. Anh có mua nhà, mua cửa thì anh mua từ tầng hai trở lên hoặc mua nhà trên đất, anh không có quyền sở hữu đất. Một tấc đất thiêng liêng cũng là của chúng ta", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, muốn phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển đất nước thì không được để lãng phí.

"Người dân có thể giám sát, tại sao đất vàng mà các ông để 10 năm, 20 năm không sử dụng. Cỏ mọc như thế này, ai phải chịu trách nhiệm? Đấy là lãng phí tài nguyên của quốc gia, nguồn lực của đất nước", Tổng Bí thư đặt vấn đề, đồng thời yêu cầu "lãng phí phải xử lý".

"Chúng ta rất xót xa khi nhiều công trình, dự án liên quan đến đất đai đắp chiếu, lãng phí hàng ngày, hàng giờ", Tổng Bí thư nói và nhắc lại "đất phải có người quản lý, phải có người chịu trách nhiệm về việc bỏ đất hoang gây lãng phí".