Nổ khí gas gần sân vận động ở Hải Phòng, ít nhất 2 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 4/10. Tiếng nổ lớn khiến mái tôn của ki ốt đổ sập, nhiều vật dụng bị hư hỏng. Người dân hoảng loạn báo tin cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đ.X.).

Lãnh đạo UBND xã Tiên Lãng xác nhận khoảng 2-3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. May mắn, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố điều 2 xe cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra khiến một phụ nữ đi xe máy ngã văng xuống đường (Ảnh cắt từ video).

Tối cùng ngày, Công an Hải Phòng đã có thông tin về vụ nổ. Cụ thể lúc 16h20 ngày 4/10, tại quán ăn "Thắng ốc" ở ki ốt sân vận động xã Tiên Lãng do Bùi Đình Thắng (SN 1993, ở xã Tân Minh, Hải Phòng) làm chủ, xảy ra sự cố nghi do rò khí gas.

Hậu quả, anh Bùi Đình Thắng bị bỏng, quán ăn “Thắng ốc” và 2 quán trà sữa ăn vặt ở cạnh bị hư hại.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ không gây cháy lan. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.