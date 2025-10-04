Camera AI phát hiện 73 phương tiện đi vào làn BRT trong 24 giờ

Tối 4/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 3/10 đến 12h ngày 4/10, camera AI lắp đặt tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 14.244 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 78km/h. Trong số đó, camera đã phát hiện 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Camera AI trên đường Lê Văn Lương phát hiện 73 trường hợp đi vào làn buýt BRT trong vòng 24 giờ (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), đã tự động phát hiện 386 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 13 trường hợp vượt đèn đỏ.

Ngoài ra, tại đường Lê Văn Lương, camera AI đã ghi nhận 73 trường hợp đi sai làn đường (đi vào làn buýt BRT).

Cục CSGT cho biết, những trường hợp vi phạm tại Hà Nội, đơn vị này đã chuyển thông tin cho Công an TP Hà Nội để thực hiện việc xử lý vi phạm.