Phòng khám Hoàng Hường bị rút giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Phòng khám bị rút giấy phép, vẫn lén lút hoạt động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường (38 tuổi) và 5 bị can khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ, cá nhân để trốn thuế.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường là nhân vật có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Nữ doanh nhân này cũng thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook, TikTok kết hợp chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng lớn để thu hút khách hàng.

Năm 2019, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội do Hoàng Hường làm chủ bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề và tự ý thay đổi cơ sở vật chất so với hồ sơ thẩm định. Dù bị đình chỉ, phòng khám vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép đến cuối năm 2020.

Hoàng Hường thường xuyên livestream bán sản phẩm trên Facebook, TikTok ở nhiều tài khoản khác nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Loạt sản phẩm vi phạm

Sau khi mảng nha khoa bị xử lý, Hoàng Hường chuyển hướng sang kinh doanh thực phẩm chức năng.

Năm 2021, Hoàng Hường tung ra nước súc miệng Care Medic với những tuyên bố phi khoa học như “trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này”, “chữa viêm lợi lâu năm”.

Năm 2022, bà tiếp tục quảng bá viên xương khớp Hoàng Hường như một loại “thuốc tiên”, khẳng định trong livestream rằng “tất cả bệnh xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết. Một, hai tuần khỏi 50-60%, nặng thì hai tháng là dứt điểm”.

Cùng với sự nổi lên nhanh chóng từ mạng xã hội, Hoàng Hường liên tục vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến quảng cáo sai sự thật và phát ngôn gây sốc. Hoạt động kinh doanh của Hoàng Hường từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã từng phải vào cuộc, làm rõ và xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm, khiến người tiêu dùng tin sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Thế nhưng chỉ sau một tháng, các sản phẩm khác như viên hoạt huyết Hoàng Hường lại tiếp tục bị cơ quan chức năng cảnh báo vi phạm.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường có trụ sở tại 36 đường Nguyễn Hoàng (TP Hà Nội). Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 8/2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm...

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập là ông Phạm Thành Phương, góp 5,4 tỷ đồng, tương đương 90%; bà Nguyễn Thị Hằng Trang và ông Tô Văn Tưởng, góp 300 triệu đồng mỗi người, tương đương 10% còn lại. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp là ông Phạm Thành Phương (SN 1983).

Sau khi liên tiếp bị xử phạt, doanh nghiệp đổi thương hiệu từ “Dược phẩm Hoàng Hường” sang “Hoàng Hường Meli”.

Đến tháng 6 năm nay, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" lại bị đề nghị xử lý vì quảng cáo không phép. Website công ty bị khóa, nhiều sản phẩm bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến.

Trong nhiều năm, Hoàng Hường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh doanh nhân thành đạt, liên tục khoe biệt thự, xe sang, đồ hiệu và thường xuyên livestream chia sẻ triết lý kinh doanh, tự nhận là nguồn cảm hứng cho phụ nữ.

Trong các buổi livestream bán hàng, Hoàng Hường thường quảng bá sản phẩm với phong cách "nổ" và tặng quà lớn để thu hút khách hàng. Bên cạnh kinh doanh, Hoàng Hường tích cực tham gia hoạt động từ thiện, thường kết hợp với livestream để quyên góp. Tuy nhiên, cách làm này cũng từng gây nhiều tranh luận trái chiều.