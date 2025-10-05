Bão Matmo có thể mạnh cấp 13, gây mưa lớn ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 22h ngày 4/10, bão số 11 (bão Matmo) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Lúc 7h ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 500km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Chiều cùng ngày, bão Matmo có thể đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ đạt cực đại cấp 13, giật cấp 16 rồi đi vào Vịnh Bắc Bộ và sau đó suy yếu dần.

19h ngày 5/10, bão Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Nam, cường độ giảm xuống cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo rạng sáng 6/10, bão Matmo có khả năng đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, đêm 4/10 cường độ bão Matmo mạnh 110km/h. Dự báo trưa 5/10, khi áp sát bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) bão sẽ mạnh lên 144km/h rồi hướng về biên giới Việt - Trung.

Do ảnh hưởng của bão số 11 khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Hà Nội ít có khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo thời tiết ngày 5/10 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, từ chiều tối có lúc mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.