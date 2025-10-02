Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục thực hiện nội dung ngày làm việc thứ ba theo chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Trong buổi sáng 2/10, đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận; sau đó nghe đại diện đoàn chủ tịch kết luận nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội (Ảnh: Nam Thường).

Trước đó vào ngày 1/10, Đại hội đã thảo luận đóng góp vào Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo kế hoạch.

Trong phiên thảo luận, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã tập trung làm rõ kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết báo cáo Chính trị phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, báo cáo cũng quán triệt quan điểm, chủ trương mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và thực tiễn quân đội, làm cơ sở xác định 9 mục tiêu, 17 nhiệm vụ trọng tâm cùng 16 nội dung chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước Lương Cường dự đại hội (Ảnh: Nam Thường).

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, các ý kiến nhất trí với phương hướng chung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo Chính trị và các nội dung trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, các quyết sách phát triển đất nước và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” tại phiên khai mạc.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã điều hành nội dung đề cử, ứng cử, biểu quyết thông qua danh sách bầu đại biểu tham gia đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đại hội đã bầu 48 đại biểu (gồm 45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết). Cùng với 16 đại biểu đương nhiên, Đảng bộ Quân đội có 63 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.