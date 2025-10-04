Arsenal thắng West Ham, tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, lại được thi đấu trên sân nhà, Arsenal nhanh chóng tạo ra cơ hội nguy hiểm ở trận đấu thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh 2025-26. Jurrien Timber có cú sút chìm bị thủ thành Alphonse Areola cản phá, trước khi một pha phối hợp đẹp mắt giữa ba cầu thủ tấn công chủ chốt mở ra cơ hội lớn hơn. Bukayo Saka thoát xuống, tung đường chuyền sắc bén khiến Viktor Gyokeres phải tranh chấp. Dù Gyokeres không thể dứt điểm thành công, Eberechi Eze lại bỏ lỡ cơ hội vàng từ cự ly gần với cú vô lê vọt xà ngang.

"Pháo thủ" sớm đưa bóng vào lưới đội khách khi Saka dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, đoàn quân của Mikel Arteta không ngừng gây sức ép và cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 38. Cựu cầu thủ West Ham, Declan Rice, đã có cơ hội ám ảnh đội bóng cũ và anh đã làm được điều đó. Sau cú sút của Eze bị Areola đẩy ra, Rice nhanh chóng băng vào dứt điểm bồi, đưa bóng bay cao vào lưới, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước.

Rice ghi bàn vào lưới đội bóng cũ giúp Arsenal mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Arsenal đáng lẽ phải dẫn trước hai bàn trước khi hiệp một kết thúc, nhưng cú sút của Riccaro Calafiori đã bị cột dọc từ chối. Với việc thiếu vắng các mối đe dọa tấn công rõ rệt sau giờ nghỉ, "Pháo thủ" đã phải hối tiếc vì khung gỗ đã ngăn cản họ nhân đôi lợi thế. Trận đấu này mang lại cảm giác tương tự như trận đấu giữa tuần của Arsenal với Olympiacos, nơi họ cũng gặp khó khăn trong việc kết liễu trận đấu.

Phải đến phút bù giờ, Saka mới ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng nhọc nhằn trước đội bóng Hy Lạp hồi giữa tuần, nhưng đêm nay anh đã giúp "Pháo thủ" có lợi thế hơn vào giữa hiệp hai. El Hadji Malick Diouf phạm lỗi với Timber trong vòng cấm, và Saka đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 67, ghi bàn thắng thứ hai cho Arsenal và đánh dấu bàn thắng thứ 100 của anh tại Ngoại hạng Anh.

Saka sút 11m thành công mang về bàn thắng thứ hai cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Việc phải rút cả Martin Odegaard và Rice khỏi sân sớm vì chấn thương là một tổn thất lớn đối với Arteta, nhưng ông vẫn rất vui mừng khi thấy đội bóng của mình giữ vững chiến thắng và giành trọn 3 điểm, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh trước khi Liverpool đối đầu với Chelsea.

Trong khi đó, Nuno Espirito Santo vẫn đang mòn mỏi chờ đợi chiến thắng đầu tiên cho West Ham, và mặc dù họ vẫn nằm trong nhóm ba đội cuối bảng, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hoàn toàn nhận thức được rằng mùa giải của đội bóng sẽ không bị định đoạt bởi những trận đấu như thất bại trước Arsenal.