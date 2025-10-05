Ngành giáo dục Nghệ An gánh chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ

Hàng trăm trường lớp tan hoang

Tính đến ngày 4/10, tại Nghệ An vẫn còn khoảng 30 trường học chưa thể đón học sinh trở lại mà phải tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và hoàn lưu mưa lũ.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 250 trường học bị tốc mái, sạt lở và ngập sâu trong nước lũ. Ngoài ra, hệ thống cây xanh, bảng biển, tường rào tại nhiều cơ sở giáo dục cũng hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 250 tỷ đồng.

Trường Mầm non Mường Típ chìm trong biển nước (Ảnh: Phạm Hồng).

Tại Trường Tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành), bão quật tốc mái toàn bộ dãy phòng học 2 tầng, trong đó 2 phòng bị sập, làm hỏng toàn bộ thiết bị dạy học và kết cấu công trình.

Sau bão, nước lũ tiếp tục dâng cao tràn vào trường, để lại bùn đất ngổn ngang. Giáo viên nhà trường đã chủ động trở lại, xắn tay dọn dẹp, khuân bàn ghế, lau chùi sàn lớp, gom dọn đồ dùng hư hỏng.

Tranh thủ khi trời hửng nắng, sách vở, tài liệu ướt được đưa ra phơi ở hành lang, thiết bị máy tính được tháo để sấy khô, tránh hư hỏng nặng thêm. Trong đống đổ nát, nhiều giáo viên còn cẩn thận tìm nhặt đồ dùng học tập, rửa sạch, sửa chữa để có thể tái sử dụng.

Bà Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Lợi, cho biết: “Khối lượng công việc rất lớn, thêm nước lũ dâng cao nên ít nhất phải sang tuần sau chúng tôi mới có thể đón học sinh trở lại lớp. Trước mắt, những phòng học cấp 4 bị hư hỏng nặng sẽ được rào lại để đảm bảo an toàn”.

Trường có 9 lớp với 236 học sinh. Dãy nhà 3 tầng bị tốc mái một phần vẫn có thể dùng tạm, trong khi khu cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, cần kế hoạch xây mới.

Trường mầm non vùng biên thêm một lần tan hoang

Không chỉ vùng đồng bằng, nhiều trường học miền núi, biên giới cũng chìm trong lũ. Tại Trường Mầm non Mường Típ (huyện Kỳ Sơn cũ), nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ (Lào) đổ về ngày 29/9 khiến toàn bộ khuôn viên ngập sâu.

Giáo viên chỉ kịp chạy lên vị trí cao để đảm bảo an toàn tính mạng, toàn bộ thiết bị dạy học bị nhấn chìm trong nước lũ.

Đến ngày 1/10, nước bắt đầu rút để lại bùn đất dày đặc. Ngay sau đó, giáo viên và phụ huynh đã bắt tay khắc phục.

Sau khi lũ rút, lực lượng chức năng, các giáo viên dọn bùn tại Trường Mầm non Mường Típ (Ảnh: Phạm Hồng).

“Thiết bị dạy học vừa được hỗ trợ sau trận lũ tháng 7 nay lại hư hỏng hết. Khối lượng bùn đất quá lớn, trường toàn giáo viên nữ, sức người khó kham nổi”, cô Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Típ chia sẻ.

Hiện tuyến đường vào trung tâm xã Mường Típ bị sạt lở nặng ở nhiều điểm, điện lưới gián đoạn, khiến công tác khắc phục càng thêm khó khăn. Đây là ngôi trường từng chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ cuối tháng 7, vừa được hỗ trợ thiết bị để bước vào năm học mới thì nay lại tan hoang.

Chiều 4/10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết Sở đã chỉ đạo các trường chủ động phương án khắc phục; nếu cần thiết sẽ cho học sinh nghỉ để bảo đảm an toàn.

Trường THPT Phạm Hồng Thái, xã Lam Thành bị tốc mái sau bão số 10 (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Hiện có khoảng 30 trường ở tất cả các cấp trên toàn tỉnh bị ngập, học sinh chưa thể đến lớp. Nhiều nơi nước đã rút nhưng bùn đất bủa vây, đang tổ chức dọn dẹp, khắc phục; một số khu vực còn mất điện nên việc báo cáo mới thực hiện qua điện thoại, chưa thể tổng hợp đầy đủ”, ông Hoàn nói.

Với phương châm “nước rút tới đâu dọn dẹp tới đó”, nhiều trường học đang huy động tối đa giáo viên, phụ huynh, thậm chí cả lực lượng địa phương cùng tham gia dọn bùn đất, khôi phục trường lớp.

Ngành giáo dục Nghệ An đang chạy đua với thời gian để sớm đưa học sinh trở lại lớp, nhưng thiệt hại nặng nề sau bão lũ vẫn là thách thức rất lớn cho công tác khắc phục trong thời gian tới.